طرح سلامت نوروزی آذربایجان غربی آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، رسول انتظارمهدی عصر یکشنبه در نشست جلسه ساماندهی مراکز بهداشتی، خدماتی رفاهی و درمانی آذربایجان غربی با بیان اینکه در این زمینه ۷۴ اکیپ بهداشتی فعالیت می‌کنند افزود: این طرح از هشت صبح تا هشت شب در استان اجرایی می‌شود و ۱۴۸ نفر در اجرای آن مشارکت دارند.

وی اظهار داشت: اهمیت کنترل مواد غذایی تا جایی است که طبق گزارش سازمان بهداشت جهانی سالانه حدود ۲ درصد کودکان زیر ۲ سال در اثر بیماری اسهال جان خود را از دست می‌دهند که علت عمده آن آلودگی غذا و آب آشامیدنی است.

انتظار مهدی با اشاره به آماری در زمینه عملکرد برنامه بسیج سلامت نوروزی در سال ۱۳۹۷ بیان کرد: اقدامات این نهاد در زمینه کنترل و نظارت بر مراکز بهداشتی، خدماتی رفاهی و درمانی آذربایجان غربی در طول سال مستمر است و در ایام نوروز تشدید می‌شود.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی، خدمات بهداشتی و درمانی آذربایجان غربی اظهار داشت: ۲۷۱ مورد معرفی متخلفان بهداشتی به مراجع قضائی، تعطیلی ۶۸ مورد مراکز و اماکن غیر بهداشتی، کشف و معدوم سازی ۱۶۳ هزار کیلوگرم مواد غذایی فاسد از جمله این موارد بوده است.

وی با ارائه آمار مقایسه‌ای از وضعیت نمونه برداری‌های انجام شده از انواع شیرینی، لبنیات، جوجه کباب‌های زعفرانی، خمیر و آرد، نقل و حلوا، سالاد و سبزی و انواع آجیل بیان کرد: میزان آلودگی شیرینی‌های تولیدی ۶۴ درصد، لبنیات ۵۰ درصد، جوجه کباب‌ها ۱۵ درصد، خمیر و آرد ۵۰ درصد، نقل و حلوا ۲۸ درصد، سالاد و سبزی دست ساز ۶۹ درصد، گوشت چرخ کرده و انواع کباب نیز ۲۸ درصد در سال جاری بوده است.

وی بیان کرد: این میزان در سال گذشته در شیرینی ۶۵ درصد، لبنیات ۵۳ درصد، رنگ جوجه کباب و محلول رنگی ۴۳ درصد، خمیر و آرد ۲۷ درصد، نقل و حلوا ۳۵ درصد، سالاد و سبزی دست ساز ۵۱ درصد، گوشت چرخ کرده و انواع کباب ۳۴ درصد و آجیل ۷۵ درصد بود.