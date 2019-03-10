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۱۹ اسفند ۱۳۹۷، ۲۳:۰۲

فرمانده مرزبانی خوزستان خبر داد:

کام تلخ سودجویان و کشف ۳۰ هزار لیتر سوخت قاچاق در ماهشهر

کام تلخ سودجویان و کشف ۳۰ هزار لیتر سوخت قاچاق در ماهشهر

اهواز ـ فرمانده مرزبانی خوزستان از اجرای عملیات موفقیت آمیز دریابانان ماهشهر و کشف یک عدد چتری حاوی ۳۰ هزار لیتر سوخت قاچاق خبر داد.

سردار عبداله نظرپور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در راستای طرح تشدید کنترل نوار مرزی و جلوگیری از خروج سرمایه‌های ملی و هرگونه قاچاق، مأموران پایگاه دریابانی ماهشهر روز گذشته در نتیجه ساعت‌ها کار اطلاعاتی موفق به شناسایی محل دپو و انتقال سوخت قاچاق در سواحل خلیج فارس شدند.

وی افزود: مأموران با اعزام به موقع و پایش دقیق محل در منطقه خور جعفری یک عدد چتری حاوی ۳۰ هزار لیتر سوخت که با هدف خروج از کشور و عرضه به دلالان کشورهای حوزه خلیج فارس دپو شده بود را کشف کردند.

فرمانده مرزبانی خوزستان تصریح کرد: محموله کشف شده پس از تکمیل پرونده مقدماتی تحویل مراجع ذیصلاح شد.

سردار نظرپور در پایان عنوان کرد: اعمال سودجویانه قاچاقچیان علاوه بر ضربه به اشتغال و تولید داخلی باعث خروج سرمایه‌های ملی و ایجاد مشاغل کاذب نظیر قاچاق می‌شود که تبعات جبران ناپذیر اجتماعی به همراه دارد، بنابراین مرزبانان خوزستان با عزم جدی با این پدیده برخورد خواهند کرد.

کد مطلب 4564685

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