خرید و فروش گونه های حیات وحش در آذربایجان غربی ممنوع شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از حفاظت محیط زیست آذربایجان غربی مهران نظری افزود: در روزهای پایانی سال و نزدیک شدن به عید نوروز، عده‌ای افراد فرصت طلب و سودجو در برخی مناطق اقدام به خرید و فروش غیرمجاز گونه‌های جانوری خصوصاً گونه‌های در معرض خطر انقراض مانند مار، سمندر، لاک پشت در کنار ماهی قرمز می‌کنند که این عمل از طرف سازمان حفاظت محیط زیست ممنوع می‌باشد.

وی افزود: مأموران یگان حفاظت محیط زیست آذربایجان غربی در سراسر استان با تشکیل اکیپ‌های سیار زیست محیطی ضمن گشت و نظارت مستمر بر مراکز خرید و فروش ماهی قرمز و پرنده فروشی‌های سطح استان با هرگونه تخلف برخورد خواهند نمود.

نظری افزود: درصورت مشاهده هر گونه تخلف، ضمن ضبط جانوران وحشی، با افراد خاطی و سودجو براساس قوانین و مقررات زیست محیطی برخورد می‌شود.

وی گفت: کلیه جانوران کشف شده در صورتیکه قابلیت رها سازی در طبیعت را داشته باشد با هماهنگی قاضی پرونده در طبیعت و زیستگاه آن رها سازی شده و در صوتیکه نیاز به تیمار و نگهداری داشته باشد در مراکز مجاز که تحت نظارت این اداره کل فعالیت می‌نمایند، نگهداری خواهند شد.

مدیر کل حفاظت محیط زیست آذربایجان غربی از مردم با فرهنگ و دوستدار محیط زیست و حیات وحش استان در خواست کرد از خرید جانواران وحشی خودداری نموده و در صورت مشاهده هر گونه تخلف مراتب را به سامانه تلفنی ۱۵۴۰ و یا نزدیکترین ادارات محیط زیست اطلاع دهند.

وی ادامه داد: توجه به عرضه گونه‌های حیات وحش در این ایام به مناسبت عید نوروز، اداره حفاظت محیط زیست شهرستان ارومیه نیز به طور جدی به گشت و کنترل در سطح شهر پرداخته و مناطق غیرمجاز که احتمال عرضه این حیوان‌ها در آنها وجود دارد را به طور مداوم زیر نظر گرفته است.