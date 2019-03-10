طرح سئوال از شهردار خرمشهر از دستور کار شورای شهر خارج شد

به گزارش خبرنگار مهر، فاخر ربیعی فر شامگاه یک‌شنبه در چهل و هفتمین جلسه شورای اسلامی شهر خرمشهر از انصراف موسی مطور جزیره یکی از اعضای شورا از طرح سوال شهردار خرمشهر خبر داد و اظهار کرد: موسی مطور جزیره طی صحبتی که با شهردار داشته و پس از شنیدن توضیحات شهردار از طرح سوال خود انصراف داد.

وی در ادامه به دستور جلسه که تصویب بودجه شهرداری خرمشهر است اشاره کرد و گفت: بودجه تعریف‌شده برای شهرداری در سال ۹۸ پس از بررسی کمسیون تلفیق، با در نظر گرفتن به تورم‌ها ۹۰ میلیارد تومان است که این رقم در سال گذشته ۱۰۰ میلیارد تومان بوده که ۵۱ درصد آن محقق شد.

رئیس شورای اسلامی شهر خرمشهر در ادامه از ثابت ماندن ۹۰ درصد عوارض شهرداری در سال ۹۸ خبر داد و بیان کرد: در دفترچه عوارض شهرداری سال ۹۸، در ۹۰ درصد موارد تغییری نسبت به سال ۹۷ وجود ندارد و ۱۰ درصدی که در آن‌ها تغییرات اعمال‌شده نیز مطابق با تغییرات ابلاغ‌شده از سوی وزارت اقتصاد است.

وی افزود: طبق ابلاغیه دارایی امسال در برخی موارد افزایش ۴۵ درصدی ابلاغ‌شده که در صورت تصویب شورا این رقم بنا به تشخیص شهردار ۳۰ درصد منظور می‌شود.

ربیعی فر بر لزوم شفاف‌سازی درآمدها و هزینه‌های شهرداری در پی تصویب بودجه تأکید کرد و گفت: شفاف‌سازی درآمدها و هزینه‌ها و به‌کارگیری نظام یکپارچه هوشمند سازی اطلاعات برای بهبود خدمات باید در دستور کار شهرداری قرار گیرد.

وی افزود: خزانه‌داری شهرداری باید تمام اموال منقول و غیرمنقول شهرداری را پلاک‌کوبی و ثبت اموال کند و ارزش ریالی آن‌ها برآورد شود همچنین مغایرت‌های بانکی، تراز آزمایش و ترازنامه‌ها باید هر سه ماه به صحن شورا ارسال شود.

رئیس شورای اسلامی شهر خرمشهر در ادامه از تشکیل کمیته حسابرسی شهردار در خرمشهر خبر داد و اظهار کرد: من به‌عنوان رئیس شورای شهر کمیته‌ای تحت عنوان کمیته حسابرسی شهردار را به شهردار خرمشهر ابلاغ می‌کند که این کمیته متشکل از سه نفر رئیس یا نماینده رئیس شورای شهر، شخصی بصیر، متخصص به علم حسابداری و غیر وابسته به شهرداری و یک نفر به معرفی شهردار است.

وی ادامه داد: انتصاب این افراد سه‌ساله خواهد بود و وظیفه آن بررسی درآمدها و هزینه‌های شهرداری خرمشهر است تا در صحن شورا مطرح شود.

ربیعی فر راه‌اندازی کمیته تخصیص اعتبارات در شهرداری خرمشهر را نیز امری ضروری دانست و توضیح داد: دستورالعملی به شهردار خرمشهر برای راه‌اندازی کمیته تخصیص اعتبارات به ریاست شهردار ابلاغ می‌شود تا درخواست‌های سازمان‌ها در این کمیته بررسی شود.

وی بابیان اینکه پس از بررسی‌های انجام‌شده مشاهده شد طی سال‌های ۹۲ تا ۹۵ شهرداران مختلف بدون در نظر گرفتن بودجه قراردادهایی را پیمانکاران منعقد کردند و همین امر باعث ایجاد تعهد کرده است، افزود: پس از راه‌اندازی کمیته تخصیص اعتبارات هر سازمانی درخواست اعتبار کرد، باید در قالب این کمیته و طبق دستورالعمل بررسی و در مورد آن تصمیم‌گیری شود.

رئیس شورای اسلامی شهر خرمشهر بر اینکه تنخواه‌گردان و کارپرداز شهرداری باید از کارکنان رسمی شهرداری باشد و در غیر این صورت به شورا ابلاغ شود، تأکید کرد و ادامه داد: تنخواه‌گردانان شهرداری مانده‌حساب دارند بر همین اساس کارپردازان شهرداری باید آخر سال تسویه‌حساب کنند و در صورت تسویه‌حساب نکردن باید به شورا اطلاع داده شود.

اولویت‌بخشی به طرح‌ها و پروژه‌های نیمه‌تمام در بودجه ۹۸، ممنوعیت پرداخت هرگونه اعتبار به دستگاه‌های اجرایی دولتی و غیردولتی خارج از چهارچوب قوانین و مقررات از دیگر مواردی بوده که توسط رئیس شورای اسلامی شهر خرمشهر مطرح شد.

به گزارش خبرنگار مهر، در چهل و هفتمین جلسه شورای اسلامی شهر خرمشهر که با حضور تمام اعضا برگزار شد، کلیات بودجه ۹۸ با تخصیص اعتباری ۹۰ میلیارد تومانی، پرداخت پاداش ۱۵ میلیون تومانی به شهردار خرمشهر به‌پاس خدمات وی در اربعین، اعطای عیدی به کارکنان شورای شهر و تعیین مشاور عمرانی برای کمیسیون عمران شورای شهر خرمشهر ازجمله مصوبات این جلسه بود، اما برای تخلیه منزل شهردار و یا تأمین اعتبار برای تأمین منزل برای وی درخواست استفسار شد.