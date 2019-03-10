۶۵ پایگاه آماده امدادرسانی به مسافران نوروزی است

به گزارش خبرگزاری مهر، سعید رهبر سوره روز یکشنبه در جمع خبرنگاران افزود: سه هزار و ۶۰۰ نفر روز نیروی امدادگر متخصص، نجاتگر، پزشک داوطلب و عوامل امدادی در طرح ملی امداد و نجات هلال احمر در پایگاه‌های هلال احمر آماده باش هستند.

وی ادامه داد: ۶۸۰ دستگاه آمبولانس به روز مجهز به جدیدترین تجهیزات پزشکی، ۲۸۰ دستگاه خودروی به روز نجات، ۴۴۰ دستگاه خودروی امدادی به روز و یک فروند چرخ بال از جمله تجهیزات فعال هلال احمر آذربایجان غربی در ایام نوروز است.

وی اضافه کرد: کمک به کاهش تلفات سوانح جاده‌ای، ارتقای سطح کیفی خدمات هلال‌احمر و افزایش رضایتمندی مراجعان و خدمات گیرندگان از اهداف اصلی برنامه‌های هلال احمر در ایام نوروز است.

وی اظهار داشت: در طرح ملی ایمنی و سلامت مسافران نوروزی نیز ۳۳ پست ایمنی و سلامت و ۲۳ خیمه نماز در پست‌های سلامت آذربایجان غربی راه اندازی می‌شود تا بروشور آگاه‌سازی و اطلاع‌رسانی و سایر محصولات فرهنگی را به مسافران عرضه کند.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر آذربایجان غربی گفت: داروخانه هلال امر ارومیه در روزهای اول، سوم و چهارم ایام عید نوروز آماده ارائه خدمات به متقاضیان داروهای مورد نیاز است.

رهبری سوره با اشاره به اینکه یک دستگان بالگرد نیز در ایان نوروز در آذربایجان غربی مستقر است، اضافه کرد: این بالگرد به مدت ۱۰ روز در پایگاه‌های ایواوغلی خوی، مرگنلر شوط، شهید کلانتری ارومیه و ایستگاه امداد هوایی مستقر است.

وی افزود: این بالگرد می‌تواند در مدت ۲۰ دقیقه در محل حادثه حضور یابد و نگرانی از بابت امداد رسانی وجود ندارد.

وی با اشاره به ارائه خدمات به نیازمندان آذربایجان غربی نیز ادامه داد: یکهزار و ۲۰۰ نفر ازا فراد شناسایی شده تا پایان امسال کمک نقدی دریافت می‌کنند.