استقبال پرشور نوجوانان و جوانان از جشنواره فیلم شهر جهانی یزد

به گزارش خبرنگار مهر، عباس ملازینلی امشب در مراسم اختتامیه جشنواره بین المللی فیلم شهر جهانی یزد، اظهار داشت: نخستین جشنواره بین المللی فیلم کوتاه شهر جهانی یزد با استقبال پرشور نوجوانان و جوانان همراه بود.

دبیر نخستین جشنواره بین المللی فیلم کوتاه شهر جهانی یزد عنوان کرد: با وجود اینکه از حق عضویت یزد به عنوان نماینده ایران در انجمن میراث جهانی زمان زیادی نگذشته اما توانستیم در این جشنواره حضور پیدا کنیم.

وی ادامه داد: در تمامی شهرهای جهانی جاذبه‌های دلپذیر و دیدنی وجود دارد که شهر جهانی یزد نیز در نوع خود بی نظیر و دارای جاذبه‌های بی بدیلی است.

ملازینلی خاطرنشان کرد: این جشنواره در دو رده سنی ۱۴ تا ۱۷ سال و ۱۸ تا ۲۱ سال برگزار شد که در مجموع ۶۳ اثر به دبیرخانه ارسال و از میان آن تنها ۳۱ اثر در مرحله اول انتخاب شد.

دبیر نخستین جشنواره بین المللی کوتاه شهر جهانی یزد افزود: همچنین فیلم‌های ساخته شده با محتوای آثار دیدنی شهر جهانی یزد از استان‌هایی مانند سمنان، البرز، کرمان و… ارسال شده است.

وی از برگزاری این جشنواره در سال آینده خبر داد و اظهار امیدواری کرد: با حمایت مسئولان، تلاش شرکت کنندگان، کسب تجربه و … بتوان با قوت بیشتری این جشنواره را در سالهای آینده برگزار کنیم.

به گزارش مهر، در این مراسم که در سالن همایش‌های هلال احمر استان یزد برگزار شد، از برگزیدگان جشنواره با حضور نرگس آبیار کارگردان موفق و جوان کشور، استاندار یزد و جمعی از مسئولان استان تجلیل شد.