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۱۳ اسفند ۱۳۸۵، ۱۳:۳۸

در سال‌جاری میلادی ؛

تقاضای جهانی نفت 270 هزار بشکه افزایش می‌یابد

تقاضای جهانی برای نفت با 270 هزار بشکه افزایش در سال 2007 به 85 میلیون و 800 هزاربشکه افزایش می‌یابد.

معاون مدیر امور بین الملل شرکت ملی نفت ایران درگفتگو با مهر درباره وضعیت کنونی بازار نفت گفت: براساس پیش بینی های انجام شده ازسوی موسسات بین المللی انرژی در دنیا ، تقاضای جهانی نفت در کل سال 2007 بیش از 85 میلیون و 800هزاربشکه خواهد بود که این رقم در سال 2006 میلادی 84 میلیون و 400 هزاربشکه بود.

محمد علی خطیبی افزود: سهم اوپک برای پاسخگویی به این حجم تقاضا در سال 2007 میلادی 30 میلیون و 300 هزاربشکه خواهد بود درحالی که در سال 2006 اوپک سهم 30 میلیون و 200 هزار بشکه‌ای داشت.

وی تصریح کرد: از سویی دیگر، پیش بینی شده تا سال 2011 میلادی ، عرضه نفت از سوی غیر اوپکی ها 1/1 میلیون بشکه کمتر از آن چیزی که آمار نشان می داد، باشد و برعکس تقاضا برای نفت اوپک تا این سال 800 هزار بشکه افزایش یابد که این عامل موجب می شود وضعیت بازار به خصوص برای کشورهای عضو سازمان اوپک بسیار مناسب‌تر باشد.

وی درباره وضعیت قیمت نفت در سال 2007 میلادی گفت: در این باره چند نظریه مطرح است؛ اول این که قیمت نفت در سال 2007 همانند سال 2006 درحدود 61 دلار باشد. دوم این که قیمت ها بالاتر از سال قبل برود و نظریه آخر این که بهای هر بشکه نفت پایین تر از سال 2006 باشد.

به عقیده خطیبی ، پیش بینی می شود در میان این برآوردها ، نظریه اول یعنی متوسط قیمت نفت سال 2006 به واقعیت نزدیک‌تر باشد.

کد مطلب 456471

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