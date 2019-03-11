گودرز فهیمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با توجه به حساسیت بازار در ایام نوروز و با رایزنی‌های به عمل آمده با صنعت و معدن تعداد زیادی از واحدهای صنفی در اسلام آباد غرب توسط هشت تیم نظارتی ویژه، مورد بازرسی قرار گرفتند.

وی از شناسایی ۶۰ واحد صنفی متخلف در شهرستان اسلام آباد خبر داد و گفت: این واحدها برای اعمال قانون به تعزیرات حکومتی معرفی می‌شوند.

رئیس گشت‌های سیار تعزیرات حکومتی استان کرمانشاه بیان داشت: در این ایام بخش‌های شهرستان کرمانشاه شامل کوزران، ماهیدشت، سرفیروز آباد و هلشی که فاقد مراجع نظارتی هستند به طور ویژه مورد رصد قرار می‌گیرند.

وی عنوان کرد: بازرسی از شهرستان‌ها علاوه بر اکیپ‌های نظارتی تشکیل شده است و در واقع تعزیرات حکومتی به منظور به حداقل رساندن تخلفات کل استان را تحت پوشش نظارتی قرار می‌دهد.

فهیمی با بیان اینکه طرح نظارتی نوروز از هفتم اسفند ماه در دو شیفت صبح و عصر اجرا شده است، گفت: بر اساس نتایج بازرسی‌های انجام شده تاکنون بیشترین تخلفات واحدهای صنفی شامل گران فروشی، عدم درج قیمت و عدم صدور فاکتور بوده است.

وی خاطرنشان کرد: طی این مدت بازار کیف، کفش و البسه مورد بازرسی قرار گرفته و در روزهای پایانی سال نیز بازار شیرینی‌پزی، آجیل و خشکبار و میوه فروشی ضمن بازرسی از سایر واحدها نظارت ویژه خواهند شد.

رئیس گشت‌های سیار تعزیرات حکومتی استان کرمانشاه تصریح کرد: مردم و مسافران نوروزی در صورت مشاهده هرگونه تخلف از سوی واحدهای صنفی مراتب را از طریق شماره‌های ۱۳۵ تعزیرات حکومتی یا ۱۲۴ صنعت و معدن اطلاع رسانی کنند.