خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها: محصول عناب در خراسان‌جنوبی را نباید تنها یک محصول استراتژیک و گیاه دارویی دید، بلکه این محصول قرمز رنگ شیرین در دیار خاوران بستر کار و اشتغال را برای بسیار از روستاییان و کشاورزان فراهم کرده است.

آسیب رسیدن به تولید محصول عناب در خراسان‌جنوبی، جدی نگرفتن فرآوری این محصول و عدم برنامه ریزی جدی برای صادرات آن بی شک به معنای از دست دادن فرصت‌های اشتغال‌زایی و تولید ثروت است.

تولید ۲۰۰ فرآورده از عناب در چین

مدیر مجتمع تحقیقات گیاهان دارویی جهاد دانشگاهی خراسان‌جنوبی در میزگرد خبرگزاری مهر در این زمینه اظهار کرد: خراسان‌جنوبی از جمله مناطق بسیار مستعد برای رشد گیاهان دارویی است به گونه‌ای که برخی از این گیاهان توانسته‌اند ۲۰ سال خشکسالی را تحمل کنند.

محسن پویان با بیان اینکه یکی از مهمترین گیاهان خراسان‌جنوبی که دارای خواص دارویی است، عناب است، اظهار کرد: در راستای معرفی این محصول باید کار و تلاش صورت گیرد که مانند زعفران از خراسان‌جنوبی خارج نشود.

پویان با بیان اینکه در زمینه زعفران بعد از خراسان رضوی رتبه دوم در کشور را داریم، بیان کرد: این موضوع باعث شده که کمک‌های دولتی در زمینه این محصول نیز با اولویت خراسان‌رضوی صورت گیرد.

وی با اشاره به اینکه ۹۶ درصد تولید عناب ایران در خراسان‌جنوبی صورت می‌گیرد، ادامه داد: وقتی چینی‌ها توانسته‌اند ۲۰۰ فرآورده از عناب تولید کنند بی شک ما نیز قادر خواهیم بود که چنین اتفاقی را رقم بزنیم.

مدیر مجتمع تحقیقات گیاهان دارویی جهاد دانشگاهی خراسان جنوبی با بیان اینکه برخی از استان‌هایی که از لحاظ آب و هوایی شرایط مطلوبی دارند، اقدام به کشت عناب کرده‌اند، گفت: با این وجود اگر ما در خراسان‌جنوبی کار نکنیم، انحصار این محصول را از دست خواهیم داد.

محصولات استراتژیک و بحث مهاجرت

پویان اظهار کرد: هر چند تولید عناب به هر نقطه‌ای برود باز هم در نهایت در ایران صورت می‌گیرد ولی باید در نظر گرفت که با توجه به خشکسالی‌های اخیر و نبود صنعت قوی در خراسان‌جنوبی رفع مشکل بیکاری و مهاجرت نیازمند توجه ویژه به این محصولات استراتژیک است.

وی با بیان کرد: ما در استانی با شرایط خشک آب و هوایی کار می‌کنیم که به جز محصولات استراتژیکی چون زرشک و عناب و زعفران نمی‌توانیم بر روی محصول دیگری سرمایه‌گذاری کنیم.

مدیر مجتمع تحقیقات گیاهان دارویی جهاد دانشگاهی خراسان‌جنوبی ادامه داد: با این وجود متأسفانه در زمین معرفی محصول عناب تاکنون اتفاق خاصی صورت نگرفته است و بسیاری از دمنوش‌های گیاهان دارویی سایر کشورها از دم‌نوش‌های مرتبط با محصول عناب برای بسیاری از مردم شناخته شده‌تر است.

پویان در زمینه صادرات محصول عناب نیز گفت: در حوزه صادرات نیز در حد مطلوب و ایده‌آلی نیستیم و بر اساس گفته برخی از فعالان اقتصادی صادرات پنهانی که به کشور پاکستان داشته‌ایم با مشکل رو به رو شده است.

برگزاری همایش ملی عناب در سال ۹۸

وی اظهار کرد: عناب محصولی است که از ریشه، ساقه، برگ و هسته آن حدود ۴۰ یا ۵۰ مورد استفاده اقتصادی و دارویی با فراوری آن می‌توان داشت که باید با تلاش و همت جمعی از این فرصت استفاده کرد.

مدیر مجتمع تحقیقات گیاهان دارویی جهاد دانشگاهی خراسان‌جنوبی با اشاره به برگزاری اولین همایش ملی عناب در سال ۹۸ بیان کرد: می‌خواهیم در این همایش همه جنبه‌های علمی، اقتصادی و تجاری مورد توجه قرار گیرد.

پویان بیان کرد: فرآورده‌های عناب باید به سمت محصولات کمک غذایی و دارویی برود که این امکان شدنی است.

حسین راغ آرا، دبیر اجرایی اولین همایش ملی عناب نیز در این نشست اظهار کرد: از سال ۹۴ مأموریتی از سوی معاونت پژوهش و فناوری جهاد دانشگاهی به جهاد دانشگاهی خراسان‌جنوبی در زمینه بهینه سازی تولید و فرآوری گیاهان دارویی با تکیه بر سه محصول زرشک، زعفران و عناب داده شد.

وی با اشاره به اینکه کار را با تکیه بر محصول عناب آغاز کردیم، بیان کرد: یکی از اقدامات برای معرفی محصول عناب برگزاری اولین همایش ملی عناب است چرا که هنوز در بسیاری از نقاط کشور آشنایی با این محصول وجود ندارد.

دبیر اجرایی اولین همایش ملی عناب گفت: این همایش در چهار بخش کشاورزی و منابع طبیعی، داروسازی و پزشکی و دامپزشکی، فراوری و صنایع غذایی برگزار می‌شود.

راغ آرا یادآور شد: تا کنون حدود هزار و ۴۰۰ نفر ساعت برای این همایش کار و برنامه‌ریزی شده و امیدواریم با همفکری و همکاری به نتیجه مطلوب برسیم.

عناب در کنار دو محصول زرشک و زعفران از جمله شاخصه‌ها و برندهای کشاورزی در استان خراسان جنوبی محسوب می‌شود و غفلت از آن به معنای غفلت از فرصت‌هایی طلایی و بی بدیل برای ایجاد اشتغال جوانان در استان است.

امید است با ایجاد کارخانه‌ها وکارگاه‌های فرآوری محصول عناب بیش از گذشته در زمینه تولید سود و ثروت از این محصول بی نظیر کار و تلاش کنیم.