اسامی مؤسسات غیرمجاز دوره ‌های آموزش عالی فراگیر اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، اسامی و نشانی مؤسسات فاقد مجوز قانونی فعالیت آموزشی از دفتر آموزشهای آزاد به شرح زیر است :

1- مؤسسه پیام بهروش – نشانی: (میدان انقلاب – خیابان کارگر شمالی – بعد از تقاطع نصرت – کوچه مهنار پلاک 192)، (فلکه دوم صادقیه - جنب برج گلدیس - پلاک 1036 – طبقه دوم)، (سیدخندان) و (پیروزی).

2- فرهمندان – نشانی: ضلع شمال غربی میدان توحید – کوچه الیزابت – جنب هنرستان هاجر – پلاک 4.

3- کانون فرهنگیان ایران – نشانی: میدان انقلاب – خیابان آزادی – خیابان اسکندری شمالی – تقاطع شباهنگ – خیابان طوسی – ساختمان پویا – واحد 10.

4- مرکز پیام فراگیر تهران – نشانی: (میدان انقلاب ابتدای کارگر جنوبی – خیابان شهدای ژاندارمری – پلاک 237)، (سعادت آباد – چهارراه قدس)، (میدان صادقیه) و (خیابان سپه – خیابان استخر).

5- مؤسسه گسترش دانشپذیر – نشانی: زیر پل گیشا – نبش سمت راست خیابان گیشا – جنب اتوشویی – پلاک 5 طبقه اول.

6- مؤسسه اندیشه خورشید – نشانی: (تجریش)، (انقلاب) و (سعادت آباد).

7- مؤسسه آموزشی پدیده – نشانی: میدان فاطمی – میدان گلها – خیابان کاج جنوبی – پلاک 73.

8- کانون فراگیران فرهنگیان (غرب) – نشانی: خیابان آزادی – بین جمالزاده و حسن نوفلاح – پلاک 1/82 – طبقه دوم.

9- مؤسسه چتر آموزش – نشانی: میدان انقلاب – خیابان 12 فروردین – کوچه نوروز- شماره 28.

10- مؤسسه نیکان – نشانی: میدان انقلاب – کارگر شمالی.

11- مؤسسه اندیشه راد – نشانی: سعادت آباد.

12- مؤسسه کیان دانش – نشانی: سیدخندان.

13- مؤسسه فرهنگیان – نشانی: میدان ونک.