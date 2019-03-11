سامانه بارشی از پنجشنبه هفته جاری وارد ایلام می شود

مجتبی میهن پرست در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: انتظار داریم در اواخر هفته یعنی در روز پنجشنبه به علت ورود موج ناپایداری که با گرادیان فشار قوی همراه است، در سطح استان وزش بادهای شدید را داشته باشیم.

وی افزود: وزش باد شدید می‌تواند در برخی از مناطق منجر به آسیب و خسارت‌هایی شود، همراه با این وزش باد سامانه بارش زا نیز اثر خواهد کرد.

رئیس گروه پیش بینی هواشناسی ایلام تصریح کرد: در روز پنجشنبه در سطح استان بارندگی را خواهیم داشت که این سامانه بیشتر مناطق استان را تحت تأثیر خود قرار خواهد داد اما مناطق جنوبی یا جنوب غرب استان را کمتر تحت تأثیر قرار می‌دهد.

میهن پرست اظهار داشت: تاکنون بارش‌های خوبی را در سطح استان شاهد بوده ایم، سامانه قبلی منجر به بارش برف و باران توأم در بیشتر مناطق استان شد.

وی ادامه داد: بیشترین بارندگی چند روز اخیر در استان در چمن بولی با ۴۰ میلی متر و بعد از آن در زرنه و مناطق شمالی استان بوده و در نواحی جنوب غرب استان مثل موسیان بارشی گزارش نشده است.