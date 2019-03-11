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۲۰ اسفند ۱۳۹۷، ۱۲:۳۹

رئیس کل دادگستری استان زنجان:

گوشت مرغ مورد نیاز استان زنجان باید به نرخ مصوب تامین شود

گوشت مرغ مورد نیاز استان زنجان باید به نرخ مصوب تامین شود

زنجان-رئیس کل دادگستری استان زنجان گفت: گوشت مرغ مورد نیاز استان زنجان باید به نرخ مصوب عادله تامین شود.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی دادگستری استان زنجان، حجت‌الاسلام اسماعیل صادقی نیارکی، در دیدار با مسئولین سازمان جهاد کشاورزی در امور دام و طیور استان زنجان، افزود: با توجه به گزارشات اخذ شده مبنی بر میزان کشتار مرغ‌ها به‌صورت روزانه و توزیع شده به بازار، مشاهده صف‌های طولانی مردم برای گرفتن مرغ اصلاً قابل قبول نیست و دلایل این نابسامانی‌ها عدم نظارت دقیق مسئولین امربر مراکز توزیع مرغ است.

وی با بیان اینکه کشتار و توزیع مرغ در استان زنجان باید بر اساس نیاز مردم صورت گیرد، ادامه داد: با افرادی که در ایجاد نابسامانی و اخلال در نظم بازار مرغ و دام نقش دارند باید برخورد قاطع صورت گیرد تا مردم برای خرید این اقلام به‌زحمت نیفتند.

رئیس شورای قضائی استان زنجان با تأکید بر اینکه کیفیت مرغ‌های عرضه‌شده به بازار و مصرف مردم باید موردتوجه باشد، تأکید کرد: بنا به اعلام مدیر پشتیبانی امور دام سازمان جهاد کشاورزی استان جوجه‌ها بعد از بازه زمانی ۴۵ روزه باید وارد بازار شده و به مصرف برسند و مسئولین نیز نظارت دقیق و گسترده‌ای بر این موضوع داشته باشند.

نیارکی همچنین خطاب به مدیرکل دامپزشکی استان زنجان، اظهار کرد: اولویت اول مراکز توزیع مرغ و گوشت تأمین نیاز استان است و مجوز صادرات و خروج این اقلام از استان داده نشود.

کد مطلب 4564837

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