مهرداد جهانی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اهمیت پاک‌سازی محورهای مواصلاتی استان، اظهار کرد: حریم راه‌های استان هم‌زمان با آغاز سفرهای نوروزی از زباله پاک‌سازی می‌شود.

وی همچنین از مسافران نوروزی خواست از ریختن زباله در جاده‌ها خودداری کنند و زباله‌های خود را در مخازن ویژه که در مجتمع‌های خدماتی بین‌راهی تعبیه‌شده تخلیه کنند.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان البرز با اشاره به اینکه در ایام نوروز شاهد تردد میلیون‌ها خودرو از جاده‌های استان هستیم، گفت: این اداره کل برای آموزش بیشتر به مسافران سه‌شنبه بیست و یکم اسفندماه مراسمی را در آزادراه تهران - کرج و با حضور مسئولان، اصحاب رسانه و راهداران برگزار می‌کند.

جهانی ریختن زباله در اطراف جاده‌ها را یکی از عادات و رفتارهای ناپسند برشمرد و گفت: این کار علاوه بر آلوده شدن محیط‌زیست باعث اختلال در زاویه دید رانندگان و بروز تصادف می‌شود.

وی اضافه کرد: سالانه چندین تن زباله که عموماً غیرقابل بازیافت هستند توسط مسافران در جاده‌ها رها می‌شود که تأثیر زیادی در تخریب محیط‌زیست و بدمنظر کردن جاده‌ها دارد، امیدواریم با آموزش صحیح دیگر شاهد چنین اتفاقاتی نباشیم.