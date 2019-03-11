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۲۰ اسفند ۱۳۹۷، ۱۰:۱۳

در گفتگو با مهر اعلام شد:

محورهای مواصلاتی البرز از زباله پاک‌سازی می‌شود

محورهای مواصلاتی البرز از زباله پاک‌سازی می‌شود

کرج - مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان البرز از پاک‌سازی محورهای مواصلاتی استان از زباله توسط راهداران خبر داد.

مهرداد جهانی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اهمیت پاک‌سازی محورهای مواصلاتی استان، اظهار کرد: حریم راه‌های استان هم‌زمان با آغاز سفرهای نوروزی از زباله پاک‌سازی می‌شود.

وی همچنین از مسافران نوروزی خواست از ریختن زباله در جاده‌ها خودداری کنند و زباله‌های خود را در مخازن ویژه که در مجتمع‌های خدماتی بین‌راهی تعبیه‌شده تخلیه کنند.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان البرز با اشاره به اینکه در ایام نوروز شاهد تردد میلیون‌ها خودرو از جاده‌های استان هستیم، گفت: این اداره کل برای آموزش بیشتر به مسافران سه‌شنبه بیست و یکم اسفندماه مراسمی را در آزادراه تهران - کرج و با حضور مسئولان، اصحاب رسانه و راهداران برگزار می‌کند.

جهانی ریختن زباله در اطراف جاده‌ها را یکی از عادات و رفتارهای ناپسند برشمرد و گفت: این کار علاوه بر آلوده شدن محیط‌زیست باعث اختلال در زاویه دید رانندگان و بروز تصادف می‌شود.

وی اضافه کرد: سالانه چندین تن زباله که عموماً غیرقابل بازیافت هستند توسط مسافران در جاده‌ها رها می‌شود که تأثیر زیادی در تخریب محیط‌زیست و بدمنظر کردن جاده‌ها دارد، امیدواریم با آموزش صحیح دیگر شاهد چنین اتفاقاتی نباشیم.

کد مطلب 4564900

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