مستمری که دقیقه 90 به دست نیازمندان می رسد

به گزارش خبرنگار مهر ، یکی از این مباحث مربوط به میزان مستمری مددجویان کمیته امداد است که به رغم افزایش آن در سالهای اخیر ، هنوز هم ناچیز است.

هم اکنون هر خانواده یک نفری کمیته امداد هر 2 ماه یک بار 50 هزار تومان ، 2 نفری 60 هزار تومان ، 3 نفری 70 هزار تومان ، 4 نفری 80 هزار تومان و 5 نفر به بالا 100 هزار تومان دریافت می کنند که البته چون 2 ماه یک بار است رقم ماهیانه آن نصف ارقام ذکر شده است.

البته ناگفته نماند مستمری مددجویان کمیته امداد در سالهای اخیر بیش از 3 برابر افزایش داشته اما هنوز بسیار ناچیز است.

مسئله ای که در خصوص دریافت همین رقم ناچیز وجود دارد ، صدور کارت عابر بانک برای مستمری بگیران است که اغلب آنان را دچار مشکل می کند.

افراد تحت پوشش کمیته در بسیاری از موارد پیر ، از کار افتاده ، کم سواد یا بی سواد هستند و دور از شهرها سکونت دارند. به همین دلیل روش استفاده از کارت عابربانک را نمی دانند و همواره برای دریافت پول ، یک نفر باید به آنان کمک کند که این موضوع خود معضلاتی را به دنبال دارد و البته در دنیای رو به پیشرفت کنونی ، امری اجتناب ناپذیر است.

اما مسئله ای که هست ، اینکه زمان پرداخت مستمری به مددجویان است که همواره مشکلاتی برای آنان به همراه داشته است.

یک مددجوی کمیته امداد در این خصوص به خبرنگار مهر گفت:هر 60 روز یک بار 70 هزار تومان به حساب خانواده 3 نفری اش می ریزند و معمولا تا روز پایانی ماه موعده حقوق ، پول ها در حساب است اما در اسفندماه دریافت این رقم در روز پایانی واقعا عذاب آور است.

وی خاطرنشان کرد: هر چند رقم بسیار ناچیز است ولی ما برای همان هم برنامه ریزی داریم و روی ریال به ریال آن حساب باز می کنیم.

این مددجو اظهار داشت: به هر حال این ضعف است و مسئولان باید در اسفندماه زودتر حقوق مددجویان را به حساب آنان واریز کنند.

وی تصریح کرد: با این حساب ، فردی که آخرین حقوقش را دی ماه گرفته حتی یک ریال پول ندارد تا شب عید بتواند یک جفت جوراب بخرد. پول هم زمانی به حساب می آید که همه چیزهای باقی مانده در مغازه ها بنجل و نامرغوب است.

مدیرکل کمیته امداد غرب استان تهران در این خصوص به خبرنگار مهر گفت: به هر حال مسئله ای که عنوان می شود واقعیت دارد و حقوق 2 ماه آخر مددجویان هنوز به حساب واریز نشده ، همچنین عیدی مددجویان تا کنون به کمیته امداد ابلاغ نشده است.

حسین علی محمدی افزود: این موضوع چندان به کمیته امداد مربوط نیست و دست سازمان مدیریت و برنامه ریزی است. این سازمان وجوهات را روز بیستم هر ماه به کمیته امداد می دهد و این وجوه در پروسه زمانی چند روزه به حساب مددجویان واریز می شود که تا اینجا مشکل چندانی وجود ندارد.

وی خاطرنشان کرد: اما در ماه اسفند اجرای این پروسه دریافت مستمری را به روزهای پایانی سال منتقل می کند که این موضوع نه تنها مورد اعتراض مددجویان که مورد اعتراض ما هم هست.

علی محمدی تصریح کرد: به هر حال باید در ماه پایانی سال به گونه ای عمل شود که مستمری ها زودتر به دست مددجویان برسد و این موضوعی است که باید توسط سازمان مدیریت حل شود.

وی یادآور شد: در ماه آخر سال همه ارگان ها حقوق زیرمجموعه خود را زودتر می پردازند اما مددجویان کمیته امداد چه بسا تا روزهای پایانی منتظر بمانند.

علی محمدی تاکید کرد: باید سیستمی منظور شود تا مستمری اسفندماه مددجویان به صورت استثنایی زودتر به حساب آنان واریز شود.

کارشناس مسئول کمیته امداد نیز در خصوص میزان حقوق اظهار داشت: حقوق مددجویان کمیته امداد در سالهای اخیر چندین برابر شده است.

سعید افلاکی افزود: به عنوان نمونه فردی که هم اکنون هر 2 ماه یکبار 50 هزار تومان دریافت می کند ، پیش از این 8 هزار تومان در هر 2 ماه دریافتی داشت و در مجموع سقف پرداختی کمیته برای یک خانواده پنج نفری به بالا 32 هزار تومان در هر دو ماه بود که هم اکنون به 100 هزار تومان در هر دو ماه رسیده است.

وی خاطرنشان کرد: سیاست کمیته امداد بر خودکفایی مددجویان استوار است و اصولا قرار نیست این مستمری ها هیچ گاه به میزان مکفی برسد زیرا در این صورت مددجو تنبل شده و انگیزه های کار و اشتغال را از دست می دهد.

افلاکی گفت: هر چند رقم های پرداختی به مددجویان ناچیز است اما کمک های جنبی به خانواده های تحت پوشش قابل توجه است به عنوان نمونه در مناسبت های مختلف از جمله پایان سال به ازای هر یک از اعضای خانواده های تحت پوشش 17 هزار و 500 تومان بن غیرنقدی خرید به مددجویان پرداخت می شود و به عنوان نمونه یک خانواه پنج نفری 87 هزار و 500 تومان بن غیرنقدی دریافت می کند.

وی یادآور شد: همچنین مددجویان به ارزش ریالی 24 هزار و 500 تومان کالای اساسی دریافت می کنند که در این ماه میزان آن 16 کیلوگرم برنج ، 7 کیلو روغن و 7 کیلو قند و شکر است.

افلاکی تاکید کرد: بر اساس سیاست های کمیته امداد وام های اشتغال و خودکفایی به مددجویان پرداخت می شود و این نهاد سعی دارد مددجویان را به خودکفایی رسانده و از پروسه مددگیری خارج نماید.

این کارشناس تصریح کرد: وام های پرداختی توسط کمیته امداد به صورت 100 درصد قرض الحسنه بدون کارمزد و بهره است، همچنین یک سال استراحت در پرداخت دارد و اقساط آن بسیار دراز مدت است به عنوان نمونه فردی که 3 تا 4 میلیون وام گرفته در ماه حدود 35 تا 40 هزار تومان قسط می پردازد و این سیاست در راستای خودکفایی مددجویان با جدیت دنبال می شود.