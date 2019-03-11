قیمت رسمی ۲۰ ارز کاهش یافت/ نرخ دلار ثابت ماند

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس اعلام بانک مرکزی هر دلار آمریکا برای امروز بدون تغییر نسبت به روز گذشته ۴۲ هزار ریال قیمت خورد. همچنین امروز هر پوند انگلیس با ۱۷۰ ریال کاهش نسبت به روز گذشته ۵۴ هزار و ۶۶۷ ریال و هر یورو نیز با ۱۴ ریال افت ۴۷ هزار و ۱۷۸ ریال ارزش‌گذاری شد.

افزون بر این، هر فرانک سوئیس ۴۱ هزار و ۶۴۴ ریال، کرون سوئد ۴ هزار و ۴۵۸ ریال، کرون نروژ ۴ هزار و ۸۰۵ ریال، کرون دانمارک ۶ هزار و ۳۲۳ ریال، روپیه هند ۶۰۱ ریال، درهم امارات متحده عربی ۱۱ هزار و ۴۳۷ ریال، دینار کویت ۱۳۸ هزار و ۹۷ ریال، صد روپیه پاکستان ۳۰ هزار و ۶۱ ریال، صد ین ژاپن ۳۷ هزار و ۷۹۷ ریال، دلار هنگ کنگ ۵ هزار و ۳۵۱ ریال، ریال عمان ۱۰۹ هزار و ۲۳۴ ریال و دلار کانادا ۳۱ هزار و ۲۷۷ ریال قیمت خورد.

از سویی دیگر، نرخ دلار نیوزلند ۲۸ هزار و ۵۶۰ ریال، راند آفریقای جنوبی ۲ هزار و ۹۱۱ ریال، لیر ترکیه ۷ هزار و ۷۱۸ ریال، روبل روسیه ۶۳۴ ریال، ریال قطر ۱۱ هزار و ۵۳۹ ریال، صد دینار عراق ۳ هزار و ۵۲۴ ریال، لیر سوریه ۸۲ ریال، دلار استرالیا ۲۹ هزار و ۵۷۳ ریال، ریال سعودی ۱۱ هزار و ۲۰۱ ریال، دینار بحرین ۱۱۱ هزار و ۷۰۴ ریال، دلار سنگاپور ۳۰ هزار و ۹۰۲ ریال، صد تاکای بنگلادش ۵۰ هزار و ۱۸۴ ریال، ده روپیه سریلانکا ۲ هزار و ۳۵۴ ریال، کیات میانمار ۲۸ ریال و صد روپیه نپال ۳۷ هزار و ۳۷۱ ریال تعیین شد.

افزون بر این نرخ صد درام ارمنستان ۸ هزار و ۶۰۸ ریال، دینار لیبی ۳۰ هزار و ۲۹۵ ریال، یوان چین ۶ هزار و ۲۴۸ ریال، صد بات تایلند ۱۳۲ هزار و ۵۷۱ ریال، رینگیت مالزی ۱۰ هزار و ۲۷۴ ریال، هزار وون کره جنوبی ۳۷ هزار و ۲۱ ریال، دینار اردن ۵۹ هزار و ۲۴۰ ریال، صد تنگه قزاقستان ۱۱ هزار و ۱۰۲ ریال، لاری گرجستان ۱۵ هزار و ۶۴۹ ریال، هزار روپیه اندونزی ۲ هزار و ۹۴۱ ریال، افغانی افغانستان ۵۵۹ ریال، روبل جدید بلاروس ۱۹ هزار و ۶۳۲ ریال، منات آذربایجان ۲۴ هزار و ۷۵۷ ریال، صد پزوی فیلیپین ۸۰ هزار و ۳۶۳ ریال، سومونی تاجیکستان ۴ هزار و ۴۵۰ ریال، بولیوار جدید ونزوئلا ۴ هزار و ۲۰۶ ریال و منات جدید ترکمنستان ۱۲ هزار و یک ریال ارزش‌گذاری شد.