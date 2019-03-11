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۲۰ اسفند ۱۳۹۷، ۱۱:۲۱

رئیس دانشگاه آزاد تأکید کرد:

پژوهشگران دانشگاه باید گزاره‌ها را از نظریه‌ها استخراج کنند

پژوهشگران دانشگاه باید گزاره‌ها را از نظریه‌ها استخراج کنند

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی گفت: دانشگاه‌ها باید منتظر پژوهشگرانی باشند که گزاره‌ها را از نظریه‌ها استخراج می‌کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدمهدی طهرانچی صبح امروز در سومین کنگره کرسی‌های نظریه پردازی در واحد تهران مرکز دانشگاه آزاد اسلامی گفت: به دلیل مشکلاتی که در نظریه پردازی وجود دارد، محققان در حوزه‌ها و دانشگاه‌ها نظریه می‌دهند اما این بانک‌ها هستند که کار خود را انجام می‌دهند.

وی افزود: در دانشگاه‌ها عمدتاً چرایی و چیستی مورد توجه است و نسبت به آن عمل می‌شود و برخی اوقات دانشگاه‌ها و حوزه‌های علمیه ما برای چگونه اداره کردن مورد خطاب قرار می‌گیرند.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی خاطرنشان کرد: موضوعات سیاست پژوهی، آینده‌نگری و برنامه‌ریزی در حال حاضر به عنوان موضوعات جدید در غرب به شمار می‌روند اما این موضوعات از گذشته در احکام دینی ما و تاریخ دینی ما وجود داشته است.

طهرانچی ادامه داد: نظریه پردازی نماد چرایی است و سیاستگذار از گزاره‌های چرایی استفاده می‌کند.

وی افزود: جایی که غرب می‌آید و کنوانسیون ایجاد می‌کند به این معنی است که پارادایمی را برای قدرت خود دارد.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی گفت: نظریه برای حکمرانی قائل نیستیم؛ دانشگاه باید منتظر پژوهشگرانی باشد که گزاره‌ها را از نظریه‌ها استخراج می‌کنند.

کد مطلب 4564988

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