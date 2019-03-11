به گزارش خبرنگار مهر، محمدمهدی طهرانچی صبح امروز در سومین کنگره کرسی‌های نظریه پردازی در واحد تهران مرکز دانشگاه آزاد اسلامی گفت: به دلیل مشکلاتی که در نظریه پردازی وجود دارد، محققان در حوزه‌ها و دانشگاه‌ها نظریه می‌دهند اما این بانک‌ها هستند که کار خود را انجام می‌دهند.

وی افزود: در دانشگاه‌ها عمدتاً چرایی و چیستی مورد توجه است و نسبت به آن عمل می‌شود و برخی اوقات دانشگاه‌ها و حوزه‌های علمیه ما برای چگونه اداره کردن مورد خطاب قرار می‌گیرند.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی خاطرنشان کرد: موضوعات سیاست پژوهی، آینده‌نگری و برنامه‌ریزی در حال حاضر به عنوان موضوعات جدید در غرب به شمار می‌روند اما این موضوعات از گذشته در احکام دینی ما و تاریخ دینی ما وجود داشته است.

طهرانچی ادامه داد: نظریه پردازی نماد چرایی است و سیاستگذار از گزاره‌های چرایی استفاده می‌کند.

وی افزود: جایی که غرب می‌آید و کنوانسیون ایجاد می‌کند به این معنی است که پارادایمی را برای قدرت خود دارد.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی گفت: نظریه برای حکمرانی قائل نیستیم؛ دانشگاه باید منتظر پژوهشگرانی باشد که گزاره‌ها را از نظریه‌ها استخراج می‌کنند.