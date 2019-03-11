زمین لرزه ۳.۶ ریشتری هجدک را تکان داد

به گزارش خبرنگار مهر، زمین لرزه‌ای به بزرگی ۳.۶ ریشتر رأس ساعت ۱۰ و ۳۴ دقیقه صبح دوشنبه هجدک واقع در شهرستان راور را تکان داد.

بنا به اعلام مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران این زمین لرزه در عرض جغرافیایی ۳۰.۷۳۱ درجه و طول جغرافیایی ۵۷.۴۳۵ درجه رخ داد.

عمق کانون این زمین لرزه در ۹ کیلومتری از سطح زمین ثبت شده است.

کانون زمین لرزه در ۴۲ کیلومتری هجدک، ۴۳ کیلومتری شهداد و ۵۲ کیلومتری چترود قرار دارد.

بنا به اعلام مسئولان محلی زمین لرزه گفته شده هیچ گونه خسارت جانی و مالی نداشت.

استان کرمان دارای ۱۸ گسل فعال شناخته شده است.