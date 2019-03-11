  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۲۰ اسفند ۱۳۹۷، ۱۱:۴۴

خشم آمریکا از رسانه ای شدن رایزنی های «دیوید ساترفیلد» در لبنان

خشم آمریکا از رسانه ای شدن رایزنی های «دیوید ساترفیلد» در لبنان

رسانه ای شدن محتوای رایزنی های معاون وزیر خارجه آمریکا با وزرای لبنانی در خصوص اقدامات علیه حزب الله و سوریه و ایران خشم سفارت آمریکا در بیروت را برانگیخت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الاخبار، رسانه ای شدن خبر دیدار «دیوید ساترفیلد» معاون وزیر خارجه آمریکا با وزرای لبنانی وابسته به حزب القوات در یکی از رستوران های منطقه کسروان لبنان باعث خشم سفارت آمریکا در بیروت شد.

در جریان این نشست مقام آمریکایی با وزرای لبنانی در خصوص اقدامات علیه حزب الله و طرح آمریکا برای تشدید تحریم این حزب و سوریه و ایران رایزنی شد.

بعد از رسانه ای شدن این خبر، مسئولان سفارت آمریکا در بیروت به شدت خشمگین شده و دستور اتخاذ تدابیر امنیتی از ساختمان سفارتخانه و خودروی حامل ساترفیلد را صادر کردند.

ساترفیلد در سفری از پیش اعلام نشده و به صورت محرمانه به لبنان سفر کرده است.

کد مطلب 4565020

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها