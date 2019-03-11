خشم آمریکا از رسانه ای شدن رایزنی های «دیوید ساترفیلد» در لبنان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الاخبار، رسانه ای شدن خبر دیدار «دیوید ساترفیلد» معاون وزیر خارجه آمریکا با وزرای لبنانی وابسته به حزب القوات در یکی از رستوران های منطقه کسروان لبنان باعث خشم سفارت آمریکا در بیروت شد.

در جریان این نشست مقام آمریکایی با وزرای لبنانی در خصوص اقدامات علیه حزب الله و طرح آمریکا برای تشدید تحریم این حزب و سوریه و ایران رایزنی شد.

بعد از رسانه ای شدن این خبر، مسئولان سفارت آمریکا در بیروت به شدت خشمگین شده و دستور اتخاذ تدابیر امنیتی از ساختمان سفارتخانه و خودروی حامل ساترفیلد را صادر کردند.

ساترفیلد در سفری از پیش اعلام نشده و به صورت محرمانه به لبنان سفر کرده است.