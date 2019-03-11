صادرات سبزی و صیفی به ۹۳۵ میلیون دلار رسید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، مدیرکل دفتر محصولات علوفه‌ای و جالیزی معاونت امور زراعت ضمن اعلام این مطلب افزود: عمده صادرات سبزی و صیفی به کشورهای همسایه و روسیه بوده که نسبت به سال گذشته افزایش نشان می‌دهد.

حسین اصغری میزان صادرات سبزی و صیفی را در سال ۹۶، دو میلیون و ۹۰۰ هزار تن عنوان کرد.

وی با بیان این که ۶۵ تا ۷۰ درصد بذر مورد نیاز سبزی و صیفی در داخل کشور تولید می‌شود، تصریح کرد: کل نیاز سالانه بذر سبزی و صیفی به غیر از سیب زمینی حدود ۴ هزار تا ۴۵۰۰ تن است.

اصغری افزود: برای تولید سیب زمینی سالانه به ۵۰۰ هزار تن بذر نیاز داریم.

وی در عین حال میزان تولید مینی تیوبر برای هسته اولیه بذر سیب زمینی را نزدیک به ۱۰ میلیون عدد در سال عنوان کرد.

به واردات بذر هیبرید و اصلاح شده سبزی و صیفی ارز دولتی تعلق می‌گیرد

مدیرکل دفتر محصولات علوفه‌ای و جالیزی وزارت جهاد کشاورزی درباره تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به حوزه سبزی و صیفی گفت: با حمایت این وزارتخانه، ارز دولتی به واردات بذر هیبرید و اصلاح شده سبزی و صیفی تعلق می‌گیرد.

وی ادامه داد: بر اساس آمار گمرک تا کنون بیش از ۱۱۷۰ تن بذور اصلاح شده و هیبرید سبزی و صیفی مورد نیاز وارد کشور و ترخیص شده و در اختیار بهره برداران قرار گرفته است.

اصغری با اذعان به این که برای سال زراعی ۹۸-۹۷ برنامه کشت ۷۶۶ هزار تن سبزی و صیفی با پیش بینی ۲۵ میلیون تن تولید را داریم، اذعان داشت: سیاست ما کاهش سطح زیر کشت این محصولات در فضای باز است.

وی افزود: در راستای این سیاست، امسال کاهش ۷ هزار هکتار سطح زیر کشت محصولات سبزی و صیفی را در نظر گرفتیم و این کاهش سطح با افزایش عملکرد تولید جبران خواهد شد.

مدیرکل دفتر محصولات علوفه‌ای و جالیزی معاونت امور زراعت به توسعه کشت نشایی محصولات سبزی و صیفی در فضای باز به منظور کاهش مصرف آب اشاره و تصریح کرد: سال زراعی ۹۷-۹۶ بیش از ۲۰۰ هزار هکتار از عرصه‌های سبزی و صیفی با کشت نشایی انجام شد، هر چند که برخی محصولات مانند سیب زمینی و سبزی جات برگی به علت ماهیت رشد شأن قابلیت کشت نشایی ندارند.

وی افزود: هندوانه، خربزه، پیاز و گوجه فرنگی بخش عمده‌ای از کشت نشایی را تشکیل می‌دهند.

اصغری، افزایش بهره وری آب را مهمترین رویکرد در حوزه تولید سبزی و صیفی در فضای باز دانست و گفت: افزایش بهره وری با روش‌هایی مانند کشت نشایی، مالچ پاشی، بهبود شرایط تغذیه و تغییر سیستم آبیاری صورت می‌گیرد.

وی در مورد کود مصرفی در حوزه سبزی و صیفی نیز اظهار داشت: مشکلی در زمینه استفاده از نهاده‌ها در این محصولات وجود ندارد، ضمن آن که کودهای اصلی و سموم در حوزه سبزی و صیفی مشمول دریافت ارز ۴۲۰۰ تومانی هستند.

مدیرکل دفتر محصولات علوفه‌ای و جالیزی معاونت امور زراعت از راه اندازی سامانه رصد سطح زیر کشت محصولات سبزی و صیفی خبر داد و تصریح کرد: این سامانه در درون سامانه پهنه بندی ایجاد شده و محصولات عمده سیب زمینی، پیاز و گوجه فرنگی در کانون‌های کشت از نظر سطح، روش کشت، آبیاری، نوع محصول، فصل کشت و پیش بینی تولید مورد پایش قرار می‌گیرد.

وی گفت: کسب اطلاعات دقیق و به روز به دلیل صادرات و تنظیم بازار بسیار مهم است.