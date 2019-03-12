نیما فراهی کارگردان فیلم «زار» در گفتگو با خبرنگار مهر درباره دلایل تصمیم خود برای انتشار رایگان اولین فیلمش در فضای مجازی گفت: درست است که پروانه نمایش «زار» صادر شده، اما مساله این است که این پروانه خیلی دیر صادر شد و با توجه به تعداد زیاد فیلم‌هایی که در نوبت اکران قرار دارند این مساله می‌توانست مشکلاتی را برای ما به همراه داشته باشد.

وی بیان کرد: «زار» یک اثر سینمایی در ژانر وحشت است که معمولاً فیلم‌هایی از این دست، تقریباً بدون بازیگر است و این امر نیز اکران فیلم را سخت‌تر می‌کند.

این کارگردان جوان تاکید کرد: اتفاق مهمی که رخ داده بود این بود که این اثر سینمایی پیش از این در جشنواره جهانی فیلم فجر نمایش داده شد و در این مدت فیلم‌ها و سریال‌هایی از روی این پروژه ساخته شدند. به عنوان مثال کافی است تیتراژ سریال «احضار» را ببینید که مو به مو با تیتراژ ابتدایی فیلم «زار» یکی است.

وی بیان کرد: با وجود تمام این شرایط احساس کردم که این اثر سینمایی در حال از دست رفتن است و دیگر تمایلی نداشتم که باز هم به سازمان سینمایی بروم تا بتوانم یک پروسه طولانی را برای دیده شدن این فیلم در سینماها طی کنم.

فراهی گفت: «زار» در سال ۹۶، توسط یک مجله آمریکایی که فیلم‌های غیرانگلیسی زبان را از روی سایت‌های مختلف انتخاب می‌کند و مورد بررسی قرار می‌دهد، بررسی شد و از سوی منتقدان این مجله جزو فیلم‌های برتر همان سال در ژانر وحشت قرار گرفت.

وی درباره میزان استقبال از این پروژه در فضای مجازی تاکید کرد: روز اول که «زار» را به صورت رایگان در اینترنت قرار دادم، ۳ هزار بار دانلود شده که این روند رو به افزایش است. البته باید این را بگویم که طی سال‌های گذشته سید ضیا هاشمی و منوچهر شاهسواری تلاش بسیاری کردند تا این فیلم اکران شود و همین جا از این ۲ سینماگر تشکر می‌کنم.

این کارگردان در بخش دیگری از صحبت‌های خود تاکید کرد: «زار» در سال ۹۶ آماده شد و در جشنواره جهانی فیلم فجر حضور پیدا کرد اما هیچ پروانه نمایشی برای آن صادر نشد، رضا میرکریمی دبیر این جشنواره با مسئولیت شخصی خود این فیلم را نمایش داد، در واقع در آن سال قرار بود ۷ فیلم سینمایی ترسناک نمایش دهند که هیچکدام از فیلم‌ها ایرانی نبود، بعد از دیدن فیلم «زار» اجازه نمایش آن در جشنواره را دادند.

فراهی در پایان گفت: بعد از پایان جشنواره، آقای میرکریمی توصیه‌نامه‌ای را به سازمان سینمایی نوشت تا پروانه نمایش فیلم صادر شود، اما صدور این پروانه ۳ سال طول کشید. این در حالی است که مدیران سینمایی از آثاری که خودشان تولید کرده‌اند، بیشتر حمایت می‌کنند و سینماهای لازم نیز برای اکران در اختیار آن‌ها قرار می‌دهند.