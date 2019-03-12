به گزارش خبرنگار مهر، در این دوره حسن مختاری و نصرت‌الله حسینی در موضوع صوت و لحن، محمود کریمی در موضوع درک معنای آیات و دکتر سعید حاجیان در موضوع حفظ قرآن کریم به تدریس پرداختند.

در این دوره از طرح اُسوه، حجت الاسلام مهدی کریمی به‌عنوان مربی پرورشی گروه شمس، حجت الاسلام محمد شهبازی به‌عنوان مربی پرورشی گروه نجم، حجت الاسلام مهدی شاکری به‌عنوان مربی پرورشی گروه قدر و حجت الاسلام مجید صادقی به‌عنوان مربی پرورشی گروه مشکات به‌صورت شبانه روزی در محل برگزاری دوره حضور داشته و به ارائه مشاوره‌های لازم به قاریان و حافظان عضو در حوزه سبک زندگی قرآنی می‌پردازند.

در موعد بعد از ظهر، قاریان و حافظان نوجوان پس از صرف نهار و استراحت، با حضور مربیان خود به بحث و گفتگو و پرسش و پاسخ در موضوعات اندیشه اسلامی و احکام دین پرداختند.

پایان بخش برنامه‌های سومین روز از دوره دهم طرح آموزشی-تربیتی اُسوه، برگزاری مراسم عزاداری به‌مناسبت شهادت حضرت امام هادی (ع) بود که این مراسم با همکاری آستان مقدس حضرت معصومه سلام الله علیها در شبستان نجمه خاتون (س) با مداحی تعدادی از اعضای طرح برگزار شد.

بنا براین گزارش، در روز چهارم، نیز اعضای طرح اُسوه ضمن استفاده از برنامه‌های آموزشی پیش‌بینی شده، از فیض زیارت حضرت معصومه سلام الله علیها نیز بهره مند شدند.

یکی از مهمترین اخبار چهارمین روز طرح آموزشی-تربیتی اُسوه، حضور محمدرضا زاهدی (حافظ و قاری عضو گروه فجر) به‌عنوان مدرس درس حفظ قرآن کریم گروه نجم بود.

یکی از راهبردهای اصلی دبیرخانه طرح اُسوه، شناسایی و شکوفاسازی استعداد اعضای طرح در زمینه‌های مختلف است. از این رو، استفاده از محمدرضا زاهدی به‌عنوان مدرس، اقدامی در جهت تحقق این راهبرد به شمار می‌آید

-برگزاری کلاس‌های آموزشی با حضور استادان، سید محمد کرمانی (مدرس درس تجوید و قرائات گروه شمس)، وحید مهاجر پاریزی (مدرس درس تجوید و فصاحت گروه قدر)، سعید حاجیان (مدرس درس درک معنای آیات گروه مشکات) به همراه اقامه نماز جماعت ظهر و عصر در حرم مطهر حضرت معصومه (س)، صرف غذای تبرکی در مهمانسرای حرم مطهر حضرت معصومه سلام الله علیها و حضور در سالن اردوهای حرم مطهر حضرت معصومه سلام الله علیها و مشاهده تور مجازی حرم گردی و حضور در گلزار شهدا، زیارت آستان مقدس امامزاده علی بن جعفر (ع)، تشکیل حلقه‌های گفتمان معرفتی و بصیرتی از برنامه‌های چهارمین روز از دهمین دوره طرح آموزشی-تربیتی قاریان و حافظان ممتاز نوجوان و جوان قرآن کریم (اُسوه) بوده است.

لازم به ذکر است، دهمین دوره طرح آموزشی-تربیتی قاریان و حافظان ممتاز نوجوان و جوان قرآن کریم (اُسوه) که از ۱۶ اسفندماه آغاز شده است تا ۲۴ اسفندماه در شهر مقدس قم به طول خواهد انجامید.