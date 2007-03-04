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۱۳ اسفند ۱۳۸۵، ۱۴:۲۷

نادران در جمع خبرنگاران:

مصلحت است که دولت به تغییر ساعت تمکین کند

مصلحت است که دولت به تغییر ساعت تمکین کند

نماینده تهران گفت: با گزارش کارشناسی وزارت نیرو موافقم و مصلحت است که دولت نسبت به این رای کارشناسی تمکین کند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، الیاس نادران نماینده تهران و عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در حاشیه جلسه علنی امروز در جمع خبرنگاران با بیان این مطلب اظهار داشت: اگر دولت با نظر کارشناسی وزارت نیرو مخالفتی هم دارد، بیاید و نمایندگان مجلس را قانع کند و به این نظر کارشناسی اعتنا کند.

وی تصریح کرد: دولت بهتر است در یک جلسه فوق العاده و غیر رسمی توضیح بدهد که چرا نظر کارشناسی وزارت نیرو را قبول ندارد.

این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در پاسخ به این سئوال که در صورت اصرار دولت مجلس اقدامی برای آوردن طرح خواهد کرد یا خیر، گفت: این کار آنقدرها هم ارزش ندارد که وارد این مقولات شویم.

کد مطلب 456549

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