به گزارش خبرنگار مهر، یونس عزیزی ظهر امروز دوشنبه در نشست خبری روز راهیان نور ضمن تاکید بر حفظ و تقویت دستاوردهای راهیان نور اظهار داشت: دفاع مقدس آزمونی بود برای عزت و سربلندی ایران اسلامی و همان گونه که رهبر انقلاب اسلامی فرمودند گنجینه‌ای تمام نشدنی برای نسل آینده است.

مسئول اردویی، گردشگری و راهیان نور سپاه حضرت نبی‌اکرم (ص) استان کرمانشاه افزود: پیروزی ما در هشت سال دفاع مقدس بر اساس اعتقادات رزمندگان بود که برگرفته از فرهنگ ایثار و شهادت عاشورایی است.

وی یادآور شد: همانگونه که رهبر انقلاب همواره تاکید می‌کنند باید فرهنگ ایثار و شهادت را به نسل جوان انتقال دهیم تا دوران دفاع مقدس به فراموشی و تحریف سپرده نشود.

عزیزی با اشاره به اینکه در گذشته تعداد افرادی که از مناطق عملیاتی استان کرمانشاه بازدید کردند از ۱۶۷ هزار نفر بیشتر نمی‌شد، تصریح کرد: این در حالی است که از ابتدای امسال تا کنون طبق آمار یک میلیون و ۱۵۰ هزار نفر از این مناطق بازدید کردند و پیش بینی می‌کنیم تعداد بازدیدکنندگان تا اردیبهشت ۹۸ به یک میلیون و ۱۵۰ هزار نفر برسد.

این مسئول به سالروز غرور آفرین عملیات بازی دراز اشاره کرد و گفت: در سال ۸۷ فقط تعداد ۳ هزار نفر در این مراسم شرکت کردند، اما طی امسال حدود ۲۹ هزار و ۱۲۳ نفر در این مراسم شرکت کردند و همچنین آماده‌ایم که در سال ۹۸ این تعداد زائرین در سالروز عملیات بازی دراز را به بیش از ۳۰ هزار نفر برسانیم.

وی با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری خاطرنشان کرد: بازدید از مناطق جنگی یک کار فرهنگی و انتقال فرهنگ ایثار و شهادت به نسل جدید بوده و رمز پیروزی کشور در همین انتقال فرهنگ ایثار و شهادت است.

عزیزی با بیان اینکه از ابتدای سال تاکنون در بحث راهیان نور ۲۰۵ هزار نفر به صورت شبانه روزی در مراکز اقامتی راهیان نور استان کرمانشاه اسکان داده شدند، گفت: همچنین در سال ۹۷ میزبان بازدیدکنندگان خارجی از برنامه‌های راهیان نور بودیم.

عزیزی همچنین از برگزاری جشنواره ره آورد سرزمین نور در دهه سوم فروردین سال آینده خبر داد و بیان داشت: باید تلاش کنیم تا در سطح استان این دستاوردها را تقویت کنیم.

مسئول اردویی، گردشگری و راهیان نور سپاه حضرت نبی اکرم (ص) استان کرمانشاه یادآور شد: از مهرماه امسال تاکنون در بحث اعزام راهیان نور دانش آموزی ۱۴ هزار و ۲۱ نفر از دانش آموزان را به مناطق عملیاتی غرب کشور اعزام کردیم و همچنین بیش از ۴ هزار نفر در سیکل سه روزه به جنوب کشور اعزام شدند.



وی گفت: بعد از اردوهای دانش آموزی در بخش دانشجویی تعداد ۹۴۷ نفر از دانشجویان به غرب اعزام شدند و همچنین ۲۵۰۰ نفر از دانشجویان نیز به مناطق عملیاتی خوزستان اعزام خواهند شد.

عزیزی تخصصی کردن اردوهای دانشجویی را از اولویت‌های کاری عنوان کرد و بیان داشت: البته این اقدامات نتایج خوبی را در پی داشته است که نمونه آن را در ساخت بیمارستان صحرایی در جریان حادثه زلزله سال گذشته استان کرمانشاه در مناطق زلزله زده شاهد بودیم.

مسئول اردویی، گردشگری و راهیان نور سپاه حضرت نبی اکرم (ص) استان کرمانشاه افزود: در سال ۹۷ حدود ۲ هزار و ۷۵۰ نفر روز از خادمین در برگزاری اردوهای راهیان نور فعالیت کردند و در نظر داریم در سال ۹۸ اعزام اردوهای جهادی را راه اندازی کنیم.