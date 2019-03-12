به گزارش خبرگزاری مهر، موسی کنعانپور در جلسه هماهنگی پاکسازی حاشیه جاده‌های استان اردبیل تصریح کرد: برای استقبال از عید باستانی و مسافران نوروزی پاکسازی حاشیه جاده‌های مختلف استان در دستور کار قرار گرفته است.

وی ادامه داد: فرماندهی پاکسازی در هر شهرستان و بخش بر عهده فرمانداری‌ها و بخشداری‌ها بوده و سایر ارگان‌ها و سمن‌ها نیز باید با آن‌ها هماهنگ شوند.

مدیرکل دفتر فنی استانداری اردبیل با بیان اینکه به دلیل نامساعد بودن شرایط جوی زمان پاکسازی از ۱۸ اسفند به ۲۵ اسفند ماه موکول شد، افزود: طبق برنامه ریزی قبلی اکیپ‌های پاکسازی زیر نظر مسئولان خود با هماهنگی فرمانداری‌ها حاشیه جاده‌های اصلی را از مواد آلاینده پاکسازی خواهند کرد.

کنعان‌پور اضافه کرد: عملیات پاکسازی ساعت ۱۰ صبح شنبه از مبادی ورودی شهرها شروع شده و در حقیقت یک طرح عملیاتی است.

مدیرکل دفتر فنی استانداری اردبیل با اشاره به اینکه داخل رمپ‌ها توسط راهداری پاکسازی می‌شود، افزود: عملیات پاکسازی زباله از حاشیه جاده‌ها به شعاع پنج کیلومتری ورودی شهرها به عهده شهرداری‌ها خواهد بود و بعد از ۵ کیلومتر سایر نیروها کار پاکسازی را شروع می‌کنند.

مدیرکل دفتر فنی استانداری اردبیل ادامه داد: در زمان پاکسازی حریم جاده‌ها از زباله باید کیسه‌های زباله و کاورهای تهیه شده به اندازه کافی و اسرع وقت در اختیار ارگان‌ها و افراد مسئول قرار گیرد.