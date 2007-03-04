نخست وزیرعراق از ترمیم کابینه ظرف دو هفته آینده خبر داد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل ازخبرگزاری فرانسه، نوری المالکی در یک کنفرانس مطبوعاتی در پاسخ به این سوال که ترمیم کابینه وی چه وقت انجام خواهدشد، پاسخ داد : این کار در این هفته یا هفته آینده صورت خواهد گرفت



در تغییر اعضای کابینه انتظار می رود که مالکی کابینه خود را کارآمدتر کند و وزرایی را که کارآیی پایینی دارند، تغییر دهد .



نخست وزیرعراق همچنین میزبان کنفرانس امنیتی بغداد است که همسایگان عراق و پنج عضو دائم شورای امنیت سازمان ملل درآن شرکت خواهندکرد. این کنفرانس فرصتی برای شکل دادن به هماهنگی و توافقات بین المللی خواهد بود .



نوری المالکی همچنین درباره این کنفرانس گفت : این کنفرانس به التیام عراق کمک خواهد کرد و اساسی برای گفتگوی منطقه ای خواهد بود. عراق با همسایگان خود و جامعه بین المللی ارتباط برقرار خواهد کرد و این نشست به هماهنگی و توافقات بین المللی پایان خواهد داد .



در نشست 10 مارس بغداد (19 اسفند) کشورهای ایران، اردن، کویت، عربستان، سوریه، ترکیه، مصر، بحرین، اتحادیه عرب و سازمان کنفرانس اسلامی و پنج عضو دائم شورای امنیت سازمان ملل (انگلیس ، فرانسه ، آمریکا ، روسیه و چین ) شرکت خواهند داشت .



این نشست ممکن است راه را برای مذاکرات سطح عالی بین آمریکا و کشورهای ایران وسوریه باز کند .