اجلاس مدیران حوزه های علمیه سفیران هدایت برگزار می شود

مدیر حوزه های علمیه سفیران هدایت در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر گفت: در این اجلاسیه که صبح فردا 15 اسفند با حضور بیش از 60 از موسسان و مدیران حوزه های علمیه سفیران هدایت و مراکز تربیت راهنما برگزار می شود،‌ حجت الاسلام نبوی،‌ معاونت تبلیغ حوزه علمیه قم و مدیر مرکز آموزشهای تخصصی تبلیغ سخنرانی خواهد کرد.

حجت الاسلام ترسلی افزود: هم اکنون 25 حوزه علمیه سفیران هدایت در کشور فعالیت دارند که پیش بینی می شود در سال آینده تحصیلی از مجموعه درخواستهای دریافتی،‌ پنج حوزه به این مجموعه اضافه شود.

وی افزود: برنامه ریزی برای آغاز مراحل ثبت نام حوزه های علمیه سفیران هدایت در سال آینده تحصیلی و همچنین تقدیر از 6 حوزه علمیه برتر از فعالیتهای دیگر این اجلاس خواهد بود.