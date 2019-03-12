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۲۱ اسفند ۱۳۹۷، ۹:۰۹

یادمان شهدای دانشگاه علوم پزشکی بوشهر رونمایی شد

یادمان شهدای دانشگاه علوم پزشکی بوشهر رونمایی شد

بوشهر - آیین رونمایی از یادمان شهدای دانشگاه با حضور مشاور وزیر بهداشت در امور ایثارگران برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، آئین رونمایی از یادمان شهدای دانشگاه علوم پزشکی بوشهر با حضور مشاور وزیر بهداشت در امور ایثارگران، مشاور رؤسای دانشگاه‌های علوم پزشکی در امور ایثارگران و خانواده‌های شهدای وزارت بهداشت برگزار شد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی بوشهر دوشنبه‌شب در این آئین گفت: شهید جوان و گمنام این دانشگاه ۳۰ سال پس از شهادت به خاک سپرده شد و این به ما ثابت کرد که برای رسیدن به جایگاهی والا باید صبر کرد.

سعید کشمیری در ادامه اظهار داشت: اینک ما با افتخار میزبان این شهید والا مقام هستیم تا بتوانیم از زندگی کوتاه ایشان درس بگیریم و برای سرافرازی ایران اسلامی تلاش کنیم.

وی با بیان اینکه در زمان حاضر نیز درهای ایثارگری باز است تصریح کرد: امروز هر کس در هر پست، مقام و جایگاهی که باشد می‌تواند بهترین تلاش خود را عرضه داشته و یک ایثارگر باشد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی با اشاره به برگزاری کنگره شهدای وزارت بهداشت با میزبانی علوم پزشکی بوشهر گفت: هم زمان با رونمایی از یادمان، ما با افتخار میزبان گرامی داشت ۴۰۰ شهید وزارت بهداشت و درمان و ۷۰ خانواده بزرگوار این شهیدان سرفراز وطن می‌باشیم.

کد مطلب 4565665

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