به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، رئیس جمهور در پایان امضای ۵ سند همکاری میان تهران و بغداد اعلام کرد که دو کشور توافق کرده‌اند صدور ویزا برای زائران و گردشگران ایرانی و عراقی رایگان شود.

حجت الاسلام حسن روحانی عصر دوشنبه در یک نشست خبری با نخست وزیر عراق در بغداد، ضمن قدردانی از دولت و ملت عراق بخاطر پذیرایی‌های گرم از هیأت ایرانی گفت که در جریان مذاکرات فشرده با رئیس جمهور و نخست وزیر عراق، گام‌های خوبی در راستای منافع دو ملت برداشته شده است.

روحانی اظهار داشت: در مذاکرات با نخست وزیر عراق توافق شد که روابط مردم با یکدیگر بیش از پیش تسهیل شود و در همین راستا ایران اعلام می‌کند که برای ویزا مبلغی را دریافت نمی‌کند و طرف عراقی هم بعد از این اعلام، اعلام می‌کند که این کشور هم مبلغی را دریافت نخواهد کرد.

رئیس جمهور افزود: طرف عراقی در شرایط فعلی ترجیح می‌دهد روند صدور ویزا اجرا شود اما مبلغی برای ویزا دریافت نشود که این حرکت گامی در روند تسهیل روابط دو ملت است.

روحانی توسعه همکاری‌های تجاری را یکی دیگر از محورهای گفت و گو عنوان کرد و اظهارداشت: توافق کردیم که راجع به مسائل مربوط به تعرفه ترجیحی، دو طرف مذاکرات خودشان را ادامه داده و لیست مورد نظر را ارائه دهند تا برای تسهیل تجارت میان دو کشور نیز قدم‌های لازم برداشته شود.

رئیس جمهور گفت: موضوع سوم مورد بحث این بود که بتوانیم در زمینه استاندارد، توافقاتی با هم انجام دهیم که تبادل کالا در زمینه مصنوعات، کشاورزی و دارو، با تسهیلات بیشتری انجام بگیرد.

روحانی با بیان اینکه عملیات اجرایی راه آهن شلمچه – بصره آغاز می‌شود، افزود: با توجه به اتصال شبکه راه آهن ایران به خطوط آهن پاکستان، افغانستان، ترکمنستان، قزاقستان، آذربایجان و ترکیه، امیدواریم در آینده بتوانیم راه‌آهن بین دو کشور را نیز به هم متصل کنیم که این کار با عملیات اجرایی ۳۵ کیلومتر خط آهن بین شلمچه و بصره انجام می‌گیرد. امروز توافقات لازم برای این کار انجام گرفت و امیدواریم هر چه سریع‌تر این گام مهم در راستای تقویت روابط بین دو ملت و حمل کالا، برداشته شود.

رئیس جمهور مساله محیط زیست را یکی دیگر از محورهای گفت و گو با طرف عراقی برشمرد و افزود: در زمینه مسائل زیست محیطی تفاهماتی که داریم باید سریع‌تر اجرایی شود تا بتوانیم راجع به مسأله گرد و غبار هم بین دو کشور و هم با سایر کشورهای منطقه، همکاری کنیم.

روحانی با بیان اینکه دو کشور در زمینه انرژی همکاری‌های خوبی با یکدیگر دارند، اظهار داشت: ایران برق و گاز مورد نیاز عراق را تأمین می‌کند و ما اعلام کردیم که برای صدور برق بیشتر آمادگی داریم و همچنین در زمینه نفت می‌توانیم تسهیلات لازم را برای توافقات بین دو کشور داشته باشیم.

رئیس جمهور افزود: در زمینه مسائل بانکی که یکی از مسائل مهم بین دو کشور است، بر اجرای سریع‌تر توافقاتی تأکید کردیم که بین دو بانک مرکزی انجام گرفته بود. همچنین در زمینه بانک‌های تجاری که می‌توانند با هم رابطه داشته باشند، توافق کردیم که گام‌های لازم را برداریم.

روحانی گفت: در زمینه روابط دریایی و تسهیلات لازم با هم توافق کردیم و امیدواریم آبادان، خرمشهر و بصره استفاده بهتری از رودخانه مرزی داشته باشند و بتوانیم به اهدافی که مورد نظر دو ملت است و همواره علاقمند به توسعه روابط دو کشور هستند، دست یابیم و شاهد آبادانی بیشتر در بصره، ناصریه، العماره و همچنین آبادان و خرمشهر باشیم.

رئیس جمهور به توافق دو کشور در حوزه همکاری‌های علمی اشاره کرد و گفت: به آقای نخست وزیر اعلام کردم که در زمینه نانو تکنولوژی، برخی از آزمایشگاه‌ها را تقدیم می‌کنیم به یک دانشگاه که آنها اعلام کنند و همچنین در زمینه مسائل فناوری‌های نو می‌توانیم همکاری‌های بیشتری داشته باشیم. ما همچنین اعلام آمادگی کردیم که می‌توانیم تجهیزات دانشگاه‌هایی که مورد نظر آنهاست، تأمین و روابط علمی و فناورانه بین دو کشور را توسعه دهیم.

روحانی افزود: همچنین علاقمند به توسعه روابط امنیتی میان دو کشور هستیم. ما در سال‌های اخیر همیشه به یکدیگر یاری و کمک کرده‌ایم. ایران افتخار می‌کند که به کشورهای منطقه از جمله عراق از روز اول اعمال تروریستی داعش، حضور پیدا کرد و به ملت و ارتش عراق کمک‌های لازم از جمله مستشاری را انجام داد و امروز هم آماده است که این کمک‌ها را تا ریشه‌کن شدن کامل تروریسم در منطقه ادامه دهد.

رئیس جمهور نظرات دو کشور را در مسائل و موضوعات منطقه‌ای بسیار به یکدیگر نزدیک خواند و افزود: امیدواریم رابطه نزدیک و بسیار صمیمانه بین دولت و ملت ایران و دولت و ملت عزیز عراق موجب شود که ما بتوانیم امنیت و ثبات بیشتری را در منطقه داشته باشیم.

روحانی اظهار داشت: در زمینه مسائل خدمات فنی و مهندسی، قدم‌های خوبی در گذشته داشتیم و امروز داریم و امیدواریم که با اقداماتی که در زمینه بانکی و مالی انجام می‌گیرد، این همکاری‌ها در حوزه خدمات فنی و مهندسی بتواند بیش از پیش ادامه پیدا کند و ما آماده‌ایم در بازسازی عراق از همه توان و امکانات‌مان استفاده کنیم.

عبدالمهدی: ما خواهان بهترین روابط با جمهوری اسلامی ایران هستیم

نخست وزیر عراق نیز در این نشست با ابراز خرسندی از اینکه میزبان رئیس جمهوری اسلامی ایران است، گفت: این سفر، از نگاه ما، سفری بسیار مهم و تاریخی است که هدف آن سرآغازی متفاوت از گذشته برای توسعه روابط بین دو کشور و دو ملت باشد.

عادل عبدالمهدی با بیان اینکه ایران و عراق دو کشور همسایه و به حکم این همسایگی و روابطی که دیرپاتر از روابط بین هر دو کشور دیگری است، نباید به سطح فعلی روابط بین دو کشور بسنده کنند، تصریح کرد: عراق به دنبال توسعه بیشتر روابط در تمام زمینه‌ها با جمهوری اسلامی ایران است.

وی با اشاره به اینکه مذاکرات در عمده حوزه‌های امنیتی، سیاسی، اقتصادی، علمی، فرهنگی، فناوری بسیار ثمربخش و موفقیت آمیز بود، گفت: توافقاتی در عمده این حوزه‌ها حاصل شد. در زمینه ایجاد شهرک صنعتی مشترک در مرزهای دو کشور همینطور در زمینه صدور روادید برای کاهش هزینه‌های مالی شهروندان توافق کردیم. توافقاتی در زمینه نفت و حمل و نقل و مرتبط کردن راه‌آهن بین دو کشور، در زمینه صنعت و بهداشت داشتیم. همچنین بر اهمیت تبادل تجاری بین دو کشور تأکید کردیم.

نخست وزیر عراق با بیان اینکه "ما روابط بسیار خوبی با جمهوری اسلامی ایران داریم"، افزود: دو طرف با هم همکاری داریم و کاملاً شرایط یکدیگر را درک می‌کنیم و می‌دانیم چگونه باید یکدیگر را یاری کنیم.

عبدالمهدی اظهار داشت: عراق پیروزمندانه از جنگ علیه داعش خارج شد و حقیقتاً ایران نقش مهمی در ایستادن در برابر این اندیشه‌های خطرناک تکفیری داشت. ایران از روز اول تا پایان در کنار ما بود و دست یاری را به سمت عراق دراز کرده بود. همکاری‌های بسیار زیادی داشت و این همکاری‌ها نقش بسزایی در شکست داعش و تحقق پیروزی نهایی بر این جریان خطرناک داشت.

وی تصریح کرد: همکاری‌های دو کشور در بهترین شرایط است و ما در حال پیش رفتن برای تقویت روابط امنیتی بین دو کشور هستیم و همینطور در زمینه فراهم آوردن شرایطی برای مردم کشور که حقیقتاً زندگی خوبی را داشته باشند.

نخست وزیر عراق افزود: ما تصمیم داریم نقش مهم و سازنده‌ای را در منطقه و جهان داشته باشیم. علاقمند هستیم این روابط را به نحوی توسعه دهیم که فضای کلی منطقه را بهبود ببخشد و پایانی برای دوره‌های جنگ و محاصره و تحریم ایجاد کند تا ملت‌های منطقه ما، از رفاه برخوردار بشوند و زندگی بهتری را بدون دخالت‌های خارجی از سمت هر طرفی تجربه کنند.

وی تاکید کرد: ما خواهان بهترین روابط با جمهوری اسلامی ایران هستیم و دست دوستی و برادری را به سمت ایران همسایه عزیزمان دراز می‌کنیم.