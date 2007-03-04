جدیدترین مصوبات شورای گسترش اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، شورای گسترش آموزش عالی با ایجاد دوره دکتری در رشتههای آموزش زبان انگلیسی دانشگاه پیام نور ـ مرکز تهران، فیزیک گرایش ذرات بنیادی دانشگاه سمنان، مهندسی صنایع گرایش مدیریت سیستم و بهرهوری دانشگاه یزد، علوم تربیتی گرایش فلسفه تعلیم و تربیت ـ برنامه ریزی درسی دانشگاه فردوسی مشهد بیابان زدایی و ویروس شناسی (تخصصی) دانشگاه تهران، زبان و ادبیات فارسی دانشگاه ارومیه و نانوبیوتکنولوژی دانشگاه تربیت مدرس به صورت یک بار پذیرش دانشجو موافقت کرد.
شورا همچنین در مقطع کارشناسی ارشد ایجاد رشته های مهندسی برق ـ مخابرات و مهندسی برق ـ قدرت دانشگاه شاهد را به صورت قطعی و مدیریت فناوری اطلاعات (به صورت نیمه حضوری) و بیوتکنولوژی کشاورزی را به صورت یک بار پذیرش دانشجو به تصویب رساند.
جدیدترین مصوبات شورای گسترش در مقاطع تحصیلات تکمیلی از سوی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری اعلام شد.
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