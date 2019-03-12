هوای زنجان گرم می شود

احد یاغموری در گفتگو با خبرنگار مهر به وضعیت جوی استان زنجان طی چند روز آینده اشاره کرد و افزود: آسمان استان صاف تا قسمتی ابری بوده و طی چند روز آینده بارشی برای استان پیش‌بینی‌نشده است.

وی اظهار کرد: سامانه بارشی از اواخر روز پنجشنبه وارد استان شده و تا روز شنبه مهمان زنجانی‌ها خواهد بود.

مدیرکل هواشناسی استان زنجان به وضعیت دمای هوای استان زنجان طی چند روز آینده اشاره کرد و گفت: دمای هوای استان تا روز پنجشنبه افزایش داشته و هوا گرم می‌شود.

یاغموری تأکید کرد: طی ۲۴ ساعت گذشته خرمدره سردترین و آب‌بر گرم‌ترین مناطق استان بودند و دمای فعلی شهر زنجان ۷ درجه سانتی گراد است که نسبت به دیروز در همین ساعت چند درجه گرم شده است.

وی به میزان بارش‌ها در استان زنجان اشاره کرد و گفت: از اول مهرماه تا کنون میزان بارش‌ها در استان بسیار خوب بوده است.