  1. استانها
  2. زنجان
۲۱ اسفند ۱۳۹۷، ۸:۳۴

مدیر کل هواشناسی استان زنجان:

هوای زنجان گرم می شود

هوای زنجان گرم می شود

زنجان-مدیر کل هواشناسی استان زنجان از گرم شدن هوای استان زنجان طی چند روز آینده خبر داد.

احد یاغموری در گفتگو با خبرنگار مهر به وضعیت جوی استان زنجان طی چند روز آینده اشاره کرد و افزود: آسمان استان صاف تا قسمتی ابری بوده و طی چند روز آینده بارشی برای استان پیش‌بینی‌نشده است.

وی اظهار کرد: سامانه بارشی از اواخر روز پنجشنبه وارد استان شده و تا روز شنبه مهمان زنجانی‌ها خواهد بود.

مدیرکل هواشناسی استان زنجان به وضعیت دمای هوای استان زنجان طی چند روز آینده اشاره کرد و گفت: دمای هوای استان تا روز پنجشنبه افزایش داشته و هوا گرم می‌شود.

یاغموری تأکید کرد: طی ۲۴ ساعت گذشته خرمدره سردترین و آب‌بر گرم‌ترین مناطق استان بودند و دمای فعلی شهر زنجان ۷ درجه سانتی گراد است که نسبت به دیروز در همین ساعت چند درجه گرم شده است.

وی به میزان بارش‌ها در استان زنجان اشاره کرد و گفت: از اول مهرماه تا کنون میزان بارش‌ها در استان بسیار خوب بوده است.

کد مطلب 4565703

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها