اختصاص تسهیلات ارزان به صادرات محصولات استراتژیک خراسان جنوبی

به گزارش خبرنگار مهر، محسن احتشام دوشنبه شب در نشست فعالان اقتصادی خراسان جنوبی که با حضور نوبخت معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور در بیرجند برگزار شد، بیان کرد: علی رغم اینکه از امکانات فراوانی در زمینه‌های منابع طبیعی و نیروی انسانی برخوردار هستیم اما استانی کمتر توسعه یافته هستیم.

وی با بیان اینکه با توجه به مزیت‌های نسبی در خراسان جنوبی مستحق وضعیت بهتری هستیم، افزود: می‌توان با تکمیل زیرساخت‌های خراسان جنوبی افق روشنی را برای استان ترسیم کرد.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن بیرجند اظهار کرد: تکمیل و تأمین زیرساخت‌ها، انگیزه سرمایه گذاری داخلی و خارجی را به خصوص در زمینه اشتغال فراهم می‌کند.

وی خواستار تکمیل راه‌ها و جاده‌های استان شد و افزود: در شرایط کنونی جاده بیرجند- قاین به جاده مرگ مشهور شده است.

احتشام با اشاره به اینکه جاده مرز ماهی رود می‌تواند نقش بسیار مهمی در توسعه صادرات استان داشته باشد، گفت: این پروژه در راستای پروژه‌های اولویت دار اقتصاد مقاومتی قرار گیرد زیرا هم اکنون جاده استانداردی نیست و باید مسیر ماهی رود به فراه تکمیل شود.

وی همچنین خواستار اختصاص بودجه لازم به شرکت‌های بومی و منطقه‌ای شد و اظهار کرد: در زمینه خطوط هوایی فقر داریم و پروازهای استان نامرتب هستند.

احتشام زمینه معرفی ظرفیت‌های خراسان جنوبی به دلیل این محدودیت‌ها فراهم نمی‌شود، اظهار کرد: باید به شرکت‌های بومی که اقدام به راه اندازی خطوط هوایی می‌کنند، کمک شود تا شاهد پروازهای بیرجند به سایر شهرستان‌ها و کشورهای همسایه باشیم.

وی خواستار کمک به شرکت حمل و نقل بین المللی استان در راستای تجهیز ناوگان‌های فرسوده شد و گفت: همچنین گمرک ماهی رود برای تکمیل و تجهیز نیازمند کمک ویژه است.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن بیرجند افزود: علی رغم اینکه سرمایه گذاری‌های خوبی در گمرک ماهی رود انجام شده ولی نیازمند سرمایه گذاری در بازارچه‌های مرزی هستیم چرا که در وضعیت فقیری به سر می‌برند.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن بیرجند همچنین خواستار اختصاص بودجه خاصی برای رونق تجاری و بازارچه‌های مرزی خراسان جنوبی شد.

احتشام با بیان اینکه بخش اعظمی از صنایع استان را صنایع کوچک و متوسط تشکیل می‌دهد، اظهار کرد: انتظار داریم از محل کمک‌های فنی و اعتباری در راستای طرح توسعه و نوسازی صنایع کشور، یارانه‌هایی را به نسبت توسعه یافتگی خراسان جنوبی اختصاص دهید.

وی با اشاره به محصولات استراتژیک خراسان جنوبی اظهار کرد: بیش از ۵۰ هزار خانواده در استان از  تولید محصولات استراتژیک زعفران، زرشک و عناب امرار معاش می‌کنند.

احتشام با بیان اینکه باید در راستای اقتصاد مقاومتی از خام فروشی جلوگیری شود، اظهار کرد: همچنین می‌طلبد تسهیلات ارزان قیمتی را با هدف صادرات این محصولات داشته باشیم.