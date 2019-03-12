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۲۱ اسفند ۱۳۹۷، ۷:۴۸

در گفتگو با مهر مطرح شد؛

آماده‌باش ۱۶۰ آتش‌نشان کرمانشاهی برای مراسم چهارشنبه‌سوری

آماده‌باش ۱۶۰ آتش‌نشان کرمانشاهی برای مراسم چهارشنبه‌سوری

کرمانشاه- مدیرعامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی کرمانشاه از آماده‌باش ۱۶۰ نیروی آتش‌نشانی برای پیشگیری از حوادث چهارشنبه سوری طی امشب و هفته آینده خبر داد.

غلامرضا رضایی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص تدابیر اندیشیده شده برای پیشگیری از حوادث احتمالی چهارشنبه سوری امسال اظهار داشت: با توجه به اینکه احتمال می‌دهیم برخی از مردم چهارشنبه همین هفته را عنوان چهارشنبه آخر سال قلمداد کنند، هم چهارشنبه این هفته و هم چهارشنبه پایان سال را در حالت آماده باش هستیم.

رضایی افزود: تمام پرسنل عملیاتی و ستادی سازمان آتش نشانی کرمانشاه که حدود ۱۶۰ نفر هستند در قالب ۱۰ ایستگاه آتش نشانی در حالت آماده باش قرار دارند.

مدیرعامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی کرمانشاه از به‌کارگیری تمام تجهیزات آتش نشانی در هر ۱۰ ایستگاه خبر داد و تصریح کرد: در روزهای مذکور بر حسب دستور شورای تأمین علاوه بر استقرار نیروها و ماشین آلات ما در نقاط پرحادثه چون چهارراه نوبهار، ۲۲ بهمن، میدان مرکزی، سی متری دوم، فردوسی، کس را و بلوار سجاد گشت‌های سیاری نیز داریم که به صورت مداوم در تمامی محلات شهر و شهرک‌های حاشیه‌ای گشت زنی می‌کنند که اگر پسماند حریقی وجود داشته باشد و یا حریق‌های وسیعی که مردم برپا کرده باشند، را اطفا کنند که مشکلی پیش نیاید.

حضور کارشناسان و مربیان آموزشی آتش نشانی در مدارس

این مسئول اشاره‌ای نیز به سایر اقدامات پیشگیرانه در این زمینه داشت و افزود: با توجه به درخواست مدارس در مقاطع مختلف، اکنون کارشناسان و مربیان آموزش در سازمان آتش نشانی در مدارس آموزش و پرورش ناحیه در حال آموزش هستند. همچنین نیروهای ما امروز در یک مانور آمادگی در یکی از مدارس حکمت آباد شرکت دارند تا با شرایط احتمالی چهارشنبه سوری آشنا شده و بتوانند راهکارهای لازم را پیش بینی کنند.

وی تصریح کرد: کارشناسان و مربیان ما در آموزش‌های خود، کودکان و نوجوانان را با خطرات استفاده از مواد محترقه آشنا و توصیه‌های ایمنی را به آنها گوشزد می‌کنند.

رضایی بر رعایت توصیه‌های ایمنی در این زمینه تاکید کرد و گفت: خانواده‌ها در این شب‌ها علاوه بر اینکه مراقب رفت و آمد فرزندان خود باشند، باید در کمال آرامش با آنها برخورد کرده تا در کنار خود آنها بمانند و خطرات احتمالی ناشی از آتش سوزی‌ها و استفاده برخی از افراد از مواد محترقه آنها را تهدید نکند.

مدیرعامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی کرمانشاه تصریح کرد: خانواده‌ها سعی کنند با برپایی یک آتش کوچک این آئین را برگزار کرده تا هیجانات کودکان و نوجوانان آنها تخلیه شود و به سمت رفتارهای خطر آفرین چون استفاده از مواد محترقه نروند.

وی تاکید کرد: خانواده‌ها مراقب فرزندان خودشان باشند و از نگهداری مواد محترقه در منزل و اماکنی چون انباری که دارای حساسیت بالایی هستند و ممکن است کپسول گاز یا مواد گازسوز در آنجا باشد، به شدت پرهیز کنند.

خانواده‌ها زمینه مناسبی را برای تخلیه هیجانات فرزندان فراهم کنند

رضایی افزود: همچنین خانواده‌ها مراقبت کنند که فرزندانشان مواد آتش زا را به سمت ساختمان‌ها و افراد دیگر پرتاب نکنند، تا شاهد مشکلات ناشی از آن نباشیم.

این مسئول بر آگاه سازی کودکان و نوجوانان نسبت به خطرات ناشی از استفاده از مواد محترقه توسط خانواده‌ها تاکید کرد و گفت: متأسفانه برخی از کودکان و نوجوانان برای تخلیه هیجانات خود از این مواد استفاده می‌کنند اما خانواده‌ها باید علاوه بر آشنایی آنها با این خطرات، زمینه‌ای را فراهم آورند تا فرزندانشان به شیوه‌ای مناسب و سالم بتوانند هیجانات خود را تخلیه کنند.

وی یادآور شد: عدم کنترل خانواده‌ها نسبت به استفاده فرزندانشان از مواد محترقه طی سال‌های گذشته تبعات زیادی به همراه داشته است و در برخی موارد علاوه بر اینکه باعث آسیب‌های جبران ناپذیری به خود شده‌اند، مشکلات زیادی را برای افراد بی گناهی که در معرض این اتفاقات قرار داشتند و یا رهگذران عبوری بوده، ایجاد کرده‌اند.

مدیرعامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی کرمانشاه در خصوص آمار آتش سوزی‌های شب چهارشنبه سوری سال گذشته نیز گفت: سال گذشته ۱۴ مورد حوادث آتش سوزی شب چهارشنبه سوری به ما اعلام شد که دو مورد آن مربوط به منازل مسکونی و یکی از آنها انفجار مواد محترقه بود و یک نفر مجروح به همراه داشت.

رضایی افزود: سال گذشته ما علاوه بر استقرار نیروهایمان در مناطق پرحادثه در تمام مناطق شهر نیز گشت‌زنی داشتیم.

کد مطلب 4565753

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