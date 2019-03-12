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۲۱ اسفند ۱۳۹۷، ۷:۵۹

مدیرکل محیط زیست استان مرکزی:

تمام جایگاه‌های عرضه سوخت استان مرکزی سوخت پاک توزیع می کنند

تمام جایگاه‌های عرضه سوخت استان مرکزی سوخت پاک توزیع می کنند

اراک-- مدیرکل حفاظت محیط زیست استان مرکزی گفت: استان مرکزی از جمله استان‌هایی در کشور است که در تمام جایگاه عرضه سوخت آن سوخت پاک و با استاندارد روز توزیع می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، رضا میرزایی دوشنبه شب در اولین همایش استانی صنعت و خدمات سبز استان مرکزی در اراک، اظهار داشت: برمبنای شاخص‌ها و طبق برآورد انجام گرفته، میزان آلودگی هوای استان مرکزی و به ویژه شهر اراک، امسال نسبت به سال‌های گذشته تغییر محسوس دارد.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان مرکزی افزود: در حال حاضر عمده ترین عامل آلودگی هوای استان مرکزی ذرات معلق کمتر از دو و نیم میکرون (ریزگردها) بوده و منشأ آن دود اگزوز خودروها و گرد و غبار است.

میرزایی بیان کرد: در منطقه تالاب میقان، یک هزار تن مواد باطله شرکت معدنی املاح ایران در سال جاری و نیز ۶۵۰ تن سال در گذشته به تالاب میقان بازگردانده شده است.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان مرکزی ادامه داد: بر اساس برنامه ریزی های انجام شده، در مدت چهار سال آینده تمام پسماند حاصل از فعالیت ۱۶ ساله شرکت املاح معدنی ایران به چاله‌های ایجاد شده ناشی از برداشت‌های این شرکت از تالاب، بازگردانده می‌شود.

وی با اشاره به اینکه ۲۰ مورد سیستم فاضلاب امسال در شهرک‌های صنعتی استان مرکزی به بهره برداری رسیده است، بیان داشت: این اقدام سهم عمده و اثرگذاری بر بهبود کیفیت منابع آب استان مرکزی داشته است.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان مرکزی خاطر نشان ساخت: روزانه حدود ۱۲ هزار مترمکعب پساب و فاضلاب واحدهای صنعتی در استان مرکزی وارد منابع آبی و محدوده سفره‌های آب زیرزمینی استان می‌شود که طی سال جاری در اصلاح این فرآیند، عملکرد قابل قبولی به انجام رسیده است و در راستای حفاظت از منابع آب زیرزمینی بایستی تداوم یابد.

کد مطلب 4565755

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