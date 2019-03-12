پمپئو انگشت اتهام را به سوی روسیه و کوبا گرفت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، مایک پمپئو وزیر خارجه آمریکا مدعی شد که روسیه و کوبا به واسطه حمایت از نیکلاس مادورو رئیس جمهوری قانونی ونزوئلا در بروز بحران سیاسی این کشور دخیل هستند.

ادعای وی به محض انتشار خبری مبنی بر تحریم یک بانک روسی طرف معامله با ونزوئلا مطرح شد.

پمپئو در اظهارات خود مدعی شد: این داستان بدون اذعان به نقش محوری که کوبا و روسیه در مخدوش کردن رفاه و رویاهای دموکراتیک مردم ونزوئلا ایفا کردند؛ کامل نمی‌شود.

وی در ادامه ادعاهای خود افزود: مسکو مانند هاوانا به تأمین سرپوش سیاسی برای دولت مادورو ادامه می‌دهد و دیگر کشورها را برای بی‎اعتبار کردن مشروعیت خوان گوایدو تحت فشار قرار می‌دهد.

این در حالی است که گوایدو رئیس کنگره ملی ونزوئلا، بیش از یک ماه پیش، با برخورداری از حمایت آمریکا، مشروعیت مادورو را زیر سوال برد و عنوان ریاست‌جمهوری را از وی غصب کرد.

آمریکا حتی ارتش ونزوئلا را به کودتا علیه مادورو ترغیب کرده و سناریوی حمله نظامی به این کشور را نیز رد نمی‌کند.

اما چین و روسیه به عنوان اعضای دائم شورای امنیت، درباره هرگونه مداخله نظامی آمریکا در ونزوئلا هشدار داده‌اند.