مراسم اعتکاف در ۷۰ مسجد استان قزوین برگزار می شود

حجت الا سلام علی نعمت اللهی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: اعتکاف پرورش جسم و جان است و انسان آمیزه ای از این دو محسوب می‌شود که نیازمند پرورش در ابعاد وجودی خود و رسیدن به سعادت و کمال است.

وی افزود: روح انسان همواره نیازمند نیایش است، مناجاتی شیرین و زیبا، هم کلامی موجودی ضعیف با منشأ قدرت‌ها و راز و نیاز زیباترین هنر آدمی است.

نعمت اللهی بیان کرد: اعتکاف همچون نماز نیست که بتوان آن را در هر مکانی به جا آورد بلکه باید در مسجد و محل عبادت باشد.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان قزوین تصریح کرد: اعتکاف، محو خود خواهی در امواج بلند خدا گرایی و خدمت به امت اسلامی و بیرون رفتن از نفس خود و مصمم شدن بر حضور در خانه حضرت حق است.

وی گفت: اعتکاف عبادتی مستحبی و تقرب جویانه و داوطلبانه، گریز از لذت گرایی و مهار حس خود محوری و برتری جویی و بازگشت از قبله دنیاگرایان به سمت و سوی قلب و قبله هستی است و در این میان خود سازی، محاسبه نفس، توبه و نیایش، نماز و تلاوت قرآن و استمداد از آستان قدس ربوبی از دیگر برکات اعتکاف است.

نعمت اللهی یادآور شد: ظرفیت معنوی این عبادت دینی به گونه‌ای است که هر سال با اقبال گروه‌های مختلف جامعه بویژه جوانان و نوجوانان روبروی می‌شود که بسیار ارزشمند است.

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۷۰ مسجد آماده میزبانی از اعتکاف است

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان قزوین افزود: امسال ۷۰ مسجد در استان قزوین آماده میزبانی از معتکفان شده که ۱۶ مسجد در تاکستان، ۱۶ مسجد در بویین زهرا، ۱۲ مسجد در شهرستان البرز، ۱۲ مسجد در آبیک، ۶ مسجد در آوج، ۱۳ مسجد در شهرستان قزوین و ۴ مسجد در شهر قزوین برای برگزاری اعتکاف پیش بینی شده است.

نعمت اللهی اظهار داشت: ثبت نام از معتکفان از ۱۰ اسفند آغاز شده و تا ۲۷ اسفند ادامه دارد و علاقمندان می‌توانند با مراجعه به سایت آن و یا مراجعه حضوری به ادارات تبلیغات اسلامی در شهرها و دفاتر روستایی در این مراسم معنوی شرکت کنند.

پیش بینی حضور ۵ هزار نفر در مراسم اعتکاف

وی ادامه داد: در سال گذشته بیش از ۵۲۰۰ نفر در مراسم اعتکاف شرکت کردند و امسال هم پیش بینی می‌کنیم حداقل همین تعداد در اعتکاف حضور یابند.

نعمت اللهی از خیرین خواست با مشارکت در اطعام و افطاری دادن معتکفان در این کار خداپسندانه مشارکت کنند.

وی اظهار داشت: از مردم و جوانان هم انتظار داریم از این فرصت برای خودسازی و خلوت انس با خدا استفاده کنند و از برکات معنوی آن برخوردار شوند.

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مدیرکل تبلیغات اسلامی استان قزوین از خطبا، وعاظ و امامان جمعه و جماعات هم درخواست کرد با تشویق مردم در منبرها برای حضور شهروندان و جوانان در مراسم اعتکاف زمینه حضور بیشتر علاقمندان در این مراسم را مهیا کنند.

