به گزارش خبرنگار مهر، محمدصادق معتمدیان دوشنبه شب در نشست فعالان اقتصادی خراسان جنوبی با رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور با اشاره به سفر معاون رئیس جمهور به خراسان جنوبی بیان کرد: طی این سفر در حوزه‌های زیرساختی اشتغال و توجه به مناطق محروم اقدامات ویژه ای انجام خواهد شد.

وی ادامه داد: همچنین با توجه به تصمیماتی که طی این سفر اخذ می‌شود، روند توسعه خراسان جنوبی شتاب می‌گیرد.

رئیس خانه معدن خراسان جنوبی هم در این جلسه با بیان اینکه معادن موتور محرک استان هستند، گفت: در حال حاضر ۶۰۰ پروانه بهره برداری در استان فعال بوده که متاسفانه در سایه چند معدن بزرگ قرار گرفته‌اند.

علیرضا باقری با اشاره به مشکلات پیش روی معادن استان بیان کرد: مشکل معادن کوچک و متوسط در تأمین منابع برای تجهیز و نوسازی و عملیات اکتشاف است.

وی خواستار تخصیص اعتباراتی برای صرفاً نوسازی ماشین آلات معدن، اکتشاقات تفصیلی و فرآوری برای ایجاد افزوده بیشتر شد.

وی اظهار کرد: طی شش سال گذشته شاهد توسعه‌های معدنی و جذب سرمایه گذارانی هستیم اما متأسفانه به دلیل تأخیر نرخ ارز بخشی از منبع برای سرمایه در گردش آمده و برای توسعه منابعی ندارند.