شهرستان چرداول دارای ۳۰۰ اثر تاریخی و طبیعی است

جهانبخش طهماسبی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: روستای زنجیره علیا یکی از روستاهای هدف گردشگری در شهرستان چرداول است که وجود مناظر طبیعی و آثار باستانی باعث شده گردشگران زیادی از مناطق مختلف کشور و در قالب تورهای فعالان گردشگری این روستا را برای گشت و گذار انتخاب کنند.

وی افزود: خانه‌های بوم گردی در این ایام با حال و هوای سنتی پذیرای گردشگران است، وجود آثار متعدد باستانی در این روستا نشان از تمدن و تاریخش دارد.

وی ادامه داد: این روستا دارای ۷ اثر تاریخی ثبت شده در آثار ملی کشور است، آثار تاریخی این روستا مربوط دوره‌های ساسانی و اسلامی و دوره‌های تاریخ و پیش از تاریخ هستند.

طهماسبی عنوان کرد: شهرستان چرداول دارای ۳۰۰ اثر شناخته شده در زمینه طبیعی و تاریخی دارد که از این آثار ۱۱۱ اثر تاریخی در فهرست آثار ملی کشور به ثبت رسیده است.

وی ادامه داد: از تورهای گردشگری استان‌های تهران، اصفهان و شیراز برای بازدید از شهرستان طی ایام نوروز دعوت شده است.

وی گفت: ایجاد و تجهیز زیرساخت‌های مختلف گردشگری می‌تواند زمینه ساز حضور گردشگران بی شماری از سراسر کشور به این روستا باشد.