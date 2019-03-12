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۲۱ اسفند ۱۳۹۷، ۸:۱۴

مدیر میراث فرهنگی چرداول:

شهرستان چرداول دارای ۳۰۰ اثر تاریخی و طبیعی است

شهرستان چرداول دارای ۳۰۰ اثر تاریخی و طبیعی است

ایلام - مدیر میراث فرهنگی چرداول گفت: شهرستان چرداول با ۳۰۰ اثر شناخته شده در انتظار گردشگران نوروزی است.

جهانبخش طهماسبی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: روستای زنجیره علیا یکی از روستاهای هدف گردشگری در شهرستان چرداول است که وجود مناظر طبیعی و آثار باستانی باعث شده گردشگران زیادی از مناطق مختلف کشور و در قالب تورهای فعالان گردشگری این روستا را برای گشت و گذار انتخاب کنند.

وی افزود: خانه‌های بوم گردی در این ایام با حال و هوای سنتی پذیرای گردشگران است، وجود آثار متعدد باستانی در این روستا نشان از تمدن و تاریخش دارد.

وی ادامه داد: این روستا دارای ۷ اثر تاریخی ثبت شده در آثار ملی کشور است، آثار تاریخی این روستا مربوط دوره‌های ساسانی و اسلامی و دوره‌های تاریخ و پیش از تاریخ هستند.

طهماسبی عنوان کرد: شهرستان چرداول دارای ۳۰۰ اثر شناخته شده در زمینه طبیعی و تاریخی دارد که از این آثار ۱۱۱ اثر تاریخی در فهرست آثار ملی کشور به ثبت رسیده است.

وی ادامه داد: از تورهای گردشگری استان‌های تهران، اصفهان و شیراز برای بازدید از شهرستان طی ایام نوروز دعوت شده است.

وی گفت: ایجاد و تجهیز زیرساخت‌های مختلف گردشگری می‌تواند زمینه ساز حضور گردشگران بی شماری از سراسر کشور به این روستا باشد.

کد مطلب 4565766

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