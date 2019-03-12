کشف ۶۱ دستگاه گوشی قاچاق در ایلام

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ جمال موسوی اظهار داشت: پس از کسب اطلاع از فعالیت ۲ نفر در امر قاچاق گوشی موضوع به صورت ویژه در دستور کار مأموران کلانتری ۱۳ قرار گرفت.

وی افزود: مأموران با اشرافیت کامل و هنگام کنترل خودروهای عبوری دو دستگاه خودرو پژو ۴۰۵ را توقیف کردند.

سرهنگ موسوی تصریح کرد: در بازرسی از این خودروها تعداد ۶۱ گوشی قاچاق به ارزش بیش از یک میلیارد ریال کشف شد.

وی با اشاره به اینکه در این راستا ۲ نفر دستگیر و به مراجع قضائی معرفی شده اند، تصریح کرد: دو دستگاه خودرو ۴۰۵ نیز به پارکینگ منتقل شدند.

فرمانده انتظامی شهرستان ایلام در پایان با تاکید بر این که قاچاق کالا به اقتصاد کشور زیان وارد می‌کند گفت: پلیس مصمم است با اقدامات کنترلی و جلوگیری از ورود کالای قاچاق به کشور زمینه پویایی و شکوفایی ایران اسلامی را فراهم کند.