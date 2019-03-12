آتش سوزی در کارگاه مبل در جنوب تهران/یک نفر کشته و یک تَن زخمی شد

سید جلال ملکی در گفتگو با خبرنگار مهر از آتش سوزی انبار و کارگاه مبل و مصنوعات چوبی در شهرک «گلریز» در بزرگراه آزادگان خبر داد و افزود: این حادثه ساعت ۴:۰۵ صبح سه شنبه به سامانه ۱۲۵ آتش نشانی اطلاع داده شد، که ۵ ایستگاه آتش‌نشانی همراه با ۴ دستگاه تانکر آب و خودروهای پشتیبانی به محل اعزام شد.

وی با بیان این که این محدوده خارج از حوزه استحفاظی شهرداری تهران است، گفت: محل آتش‌سوزی یک گاراژ و بارانداز به مساحت ۴ هزار متر مربع بود که کارگاه‌های کوچک و بزرگی در آن وجود داشت، در قسمت شمال شرقی این کارگاه‌ها حدود ۷۰۰ متر کارگاه‌های یک بخش را تشکیل می‌داد و قسمت رنگ‌رزی و رویه‌کوبی مبل بود که کاملاً شعله‌ور بود، در قسمت‌های دیگر در اطراف کارگاه مناطق مسکونی زیادی وجود داشت و داخل محوطه گاراژ مقدار زیادی اسکلت و شاسی مبل و چوب و تخته و مقدار زیادی ابر و اسفنج در حجم خیلی زیاد ریخته شده بود و هر لحظه آتش در حال سرایت به اطراف و منازل مسکونی و محصولات داخل محدوده بود که می‌توانست وضعیت را وخیم‌تر کند.

سخنگوی سازمان آتش نشانی شهرداری تهران با بیان این که در زمان آتش سوزی ۲ نفر داخل کارگاه حضور داشتند، گفت: آتش‌نشان بلافاصله عملیات را آغاز کردند و در همان لحظات اولیه موفق شدند نفر اول که یک جوان حدود ۲۶ ساله بود را خارج کنند که دچار سوختگی زیادی شده بود و وضعیت وخیمی داشت و تحویل عوامل اورژانس دادند که سریعاً به مراکز درمانی منتقل شد و دقایقی بعد در حالی که آتش‌نشانان به داخل کاملاً نفوذ کرده بودند موفق شدند که فرد دوم را بیابند، او جوان ۲۶ ساله دیگری بود که در وضعیت کاملاً بی‌حال قرار و سوختگی‌های شدیدی داشت و تحویل عوامل اورژانس شد اما مشخص شد بر اثر سوختگی شدید جان خود را از دست داده است.

ملکی گفت: پس از آن آتش خاموش شد و نیروهای آتش‌نشانی مشغول ایمن‌سازی و لکه‌گیری در محل شدند و کارشناسان اعزامی بررسی علت حادثه را آغاز کردند.