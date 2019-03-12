املاک مازاد ادارات در شهرستان ها واگذار شود

به گزارش خبرنگار مهر، بهمن مرادنیا شامگاه دوشنبه در دهمین جلسه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان کردستان با بیان اینکه لازم است لیست این املاک مازاد تهیه و نسبت به واگذاری آنها اقدام شود، اظهار داشت: بعضاً این املاک سالهاست بلا استفاده مانده، درحالیکه می‌توان از محل فروش آنها پروژه‌های نیمه‌کاره و لازم را تکمیل و به بهره برداری رساند.

وی در ادامه سخنان خود به ضرورت تدوین و تکمیل سند توسعه شهرستان‌ها تاکید کرد و افزود: این سند توسعه می‌تواند برای برنامه‌ریزی‌ها کاربرد مهم و اساسی داشته باشد.

استاندار کردستان ادامه داد: لازم است ادارات مختلف بسته به موضوع مرتبط با اداراتشان در تکمیل این سند مشارکت فعالانه داشته باشند.

مرادنیا در ادامه سخنان خود به ساخت هتل ورزش سقز اشاره کرد و یادآور شد: با توجه به اینکه امکان استفاده همیشگی از این هتل در طول سال وجود ندارد بهتر است نسبت به واگذاری آن به بخش خصوصی اقدام شود.

وی نگهداری این هتل را نیز برای بخش دولتی هزینه بر ارزیابی کرد و بیان کرد: بهتر است از همین آغاز طبق توافقاتی این پروژه به بخش خصوصی واگذار شود.

استاندار کردستان با بیان اینکه تعریف پروژه‌های جدید بنا به ضرورت در حوزه آموزش و چند مورد محدود دیگر خلاصه می‌شود و خبری از کلنگ زنی پروژه‌های جدید نخواهد بود، گفت: اولویت ما در حال حاضر تکمیل و اتمام پروژه‌هایی با پیشرفت فیزیکی بالا است.

مرادنیا در ادامه سخنان خود بر اتمام شبکه آبیاری و زهکشی پایاب سد چراغ ویس تاکید کرد و افزود: در پایاب این سد شش هزار و ۵۰۰ هکتار تخصیص در نظر گرفتە شدە است که برای توسعه شهرستان سقز حائز اهمیت است.

وی در پایان سخنان خود اظهار داشت: ما به دنبال تخصیص آب برای ۱۰۰ هزار هکتار از اراضی استان هستیم که تحقق این امر نیازمند هفت هزار میلیارد تومان است و برای اجرای آن مکاتبات فراوانی صورت گرفته است.