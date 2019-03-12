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۲۱ اسفند ۱۳۹۷، ۸:۳۱

مدیر عامل هلال احمر چهارمحال و بختیاری:

۲۳ پایگاه امداد ونجات در چهارمحال و بختیاری فعالیت می کند

۲۳ پایگاه امداد ونجات در چهارمحال و بختیاری فعالیت می کند

شهرکرد- مدیر عامل جمعیت هلال احمر چهارمحال و بختیاری گفت: ۲۳ پایگاه امداد و نجات هلال احمر در چهارمحال و بختیاری در ایام نوروز فعالیت می کند.

احمد مرتضوی در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه ۲۳ پایگاه امداد و نجات در چهارمحال و بختیاری در ایام نوروز فعالیت می‌کند، اظهار داشت: در ایام نوروز ۱۱ پایگاه ثابت، پنج پایگاه موقت و هفت پایگاه ثابت در سطح استان فعالیت می‌کنند.

وی اظهار داشت: در ایام نوروز ۲۳ دستگاه آمبولانس در استان چهارمحال و بختیاری فعال است.

مدیر عامل جمعیت هلال احمر چهارمحال و بختیاری ادامه داد: ۱۲ خودروی نجات و ۱۰ خودروی کمک دار، دو قایق و یک فروند بالگرد در طرح نوروزی جمعیت هلال احمر مستقر می‌شود.

وی با اشاره به پیش بینی بارش‌های قابل توجه در سطح استان در ایام نوروز، اظهار داشت: تمهیدات لازم برای امداد رسانی احتمالی در سطح استان اندیشیده شده است.

مدیر عامل جمعیت هلال احمر چهارمحال و بختیاری ادامه داد: احتمال طغیان رودخانه‌ها در چهارمحال و بختیاری وجود دارد.

کد مطلب 4565779

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