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۲۱ اسفند ۱۳۹۷، ۸:۴۵

رنجبرزاده به مهر خبر داد؛

تأخیر در تشکیل جلسه علنی مجلس/بررسی‌ ایرادات بودجه‌ در «تلفیق»

تأخیر در تشکیل جلسه علنی مجلس/بررسی‌ ایرادات بودجه‌ در «تلفیق»

عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی گفت: به دلیل تشکیل همزمان کمیسیون تلفیق برای بررسی ایرادات شورای نگهبان به لایحه بودجه، هنوز جلسه علنی مجلس شورای اسلامی آغاز نشده است.

اکبر رنجبر زاده در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه جلسه علنی مجلس شورای اسلامی هنوز به صورت رسمی آغاز نشده است، گفت: امروز کمیسیون تلفیق برای بررسی ایرادات شورای نگهبان به لایحه بودجه سال ۹۸ تشکیل جلسه دادند بنابراین هنوز جلسه رسمی مجلس آغاز نشده است.

به گزارش مهر، یکشنبه هفته جاری ایرادات شورای نگهبان به لایحه بودجه سال ۹۸ مورد بررسی قرار گرفت و به شورا ارائه شد.

شورای نگهبان مجدداً ۱۲ ایراد به لایحه بودجه، گرفته و ایرادات مجمع تشخیص مصلحت نظام، باقی است بنابراین کمیسیون تلفیق صبح امروز برای بررسی این ایرادات تشکیل جلسه داده است.

کد مطلب 4565787

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