زلزله شهر آوج را دو بار لرزاند

قدرت الله مهدیخانی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص زلزله در شهرستان آوج اظهار داشت: بر اساس موارد ثبت شده در سایت لرزه نگاری ایران، اولین زلزله در شهرستان آوج ساعت ۲۲:۴۸ دقیقه دیشب با قدرت ۲.۵ ریشتر در عمق ۵ کیلومتری زمین به وقوع پیوست.

وی افزود: زمین لرزه دوم پس از گذشت ۲۰ دقیقه به بزرگی ۳.۹ ریشتر در همان محل و در عمق ۱۱ کیلومتری زمین رخ داد که لرزش آن در شهر آوج احساس شد.

مهدیخانی بیان کرد: این زمین لرزه‌ها در بخش‌هایی از استان همدان نیز احساس شده است.

مدیرکل مدیریت بحران استان قزوین یادآور شد: خوشبختانه هیچ گونه خسارتی از این دو زلزله تاکنون گزارش نشده است.

وی اضافه کرد: با وقوع این لرزش‌ها که دو زلزله پشت سر هم کم سابقه بود نگران فعال شدن گسل بویین زهرا شدیم و دستگاه‌های امدادی مانند اورژانس، آتش نشانی و مدیریت بحران در آماده باش کامل بود.

مهدیخانی تصریح کرد: در استان قزوین تمهیدات لازم پیش بینی شده تا در صورت بروز حوادث غیر مترقبه بتوان در کمترین زمان خدمات امدادی را ارائه کرد.

این لرزش‌ها در ۲۱ کیلومتری آوج، ۲۶ کیلومتری آبگرم از توابع استان قزوین و ۳۰ کیلومتری دمق استان همدان رخ داده است.



شهرستان آوج در فاصله ۱۲۵ کیلومتری قزوین قرار دارد.