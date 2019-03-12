۳۲ نفر در تصادفات نوروزی امسال در مازندران کشته شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، علی عباسی با اشاره به مرگ ۳۲ نفر براثر تصادف در تعطیلات نوروزی ۹۷ واینکه از این تعداد ۲۱ مورد مرد و مابقی زن بودند افزود: به تفکیک محل سکونت از این تعداد ۱۶ مورد غیر بومی و مایقی بومی بوده اند.

وی با اشاره به شهرستان‌هایی که بیشترین تعداد فوتی در آنها به ثبت رسید، گفت: شهرستان بابل، آمل و قائمشهر و سیمرغ هر کدام با ۵ ترتیب بیشترین تلفات را در ایام نوروز به خود اختصاص دادند.

وی سرنشین خودروها را بیشترین افرادی معرفی کرد که در حوادث رانندگی نوروز ۹۷ جان خود را از دست داده اند، تصریح کرد: در زمان وقوع حادثه ۱۲ نفر سرنشین، عابر و راننده هر کدام ۹ و موتورسوار دو نفر بوده اند.

مدیر کل پزشکی قانونی استان با اشاره به کشته شدن ۲۲ مورد از فوتی‌های ناشی از تصادفات رانندگی در جاده‌های برون شهری و راه روستایی به هموطنان عزیز توصیه کرد که با رعایت قانون توسط رانندگان و تلاش بیشتر ادارات مرتبط از جمله راه و شهرسازی، پلیس راه، راهنمایی و رانندگی و … شاهد کاهش هر چه بیشتر حوادث رانندگی و تلفات ناشی از آن و در نهایت نوروزی بی حادثه باشیم.