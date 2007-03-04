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۱۳ اسفند ۱۳۸۵، ۱۴:۵۵

/ مذاکرات سران ایران و عربستان(2) / تحلیلگر اقتصاد بین الملل در گفتگو با مهر:

گسترش روابط ایران و عربستان نقشه های آمریکا را خنثی می کند

گسترش روابط ایران و عربستان نقشه های آمریکا را خنثی می کند

پوراحمدی تحلیلگر اقتصاد بین الملل با بیان اینکه رسیدن به تفاهم با عربستان و گسترش روابط با این کشور در زمینه های سیاسی، اقتصادی و هسته ای فشارهای آمریکا وحامیانش را بر منطقه و ایران کاهش می دهد گفت: گسترش روابط با عربستان نقشه های آمریکا را خنثی می کند.

دکتر حسین پوراحمدی، کارشناس اقتصاد بین الملل درگفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اینکه ایران و عربستان الگوی دو کشور قدرتمند اسلامی به شمار می روند افزود: ایران و عربستان هم در خاورمیانه و هم در جهان اسلام مورد توجه ویژه هستند و بزرگترین کشورهای خاورمیانه از نظر قدرت، ثروت، منابع و جایگاه اقتصادی - سیاسی محسوب می شوند.

وی با بیان اینکه هر فرآیند و تحولی در خاورمیانه بدون در نظر گرفتن نقش ایران و عربستان بی نتیجه خواهد بود گفت: تمام تحولات منطقه خاورمیانه به نوعی به این دو کشور ارتباط پیدا می کند لذا همکاری این دو کشور می تواند منجر به راهکارهایی برای حل بحران ها و مسائل منطقه باشند.

دکتر پور احمدی با اشاره به سفر محمود احمدی نژاد رئیس جمهور به عربستان خاطر نشان کرد : اگر همکاری و مذاکره ایران و عربستان به صورت جدی و مستمر پیگیری شود زمینه ای مناسب برای کاهش تهدیدات امنیتی علیه ایران فراهم می شود.

تهدید امنیتی علیه ایران در نهایت تهدیدی برای کل منطقه بویژه برای خود عربستان به شمار می آید

وی تصریح کرد: تهدید امنیتی علیه ایران در نهایت تهدیدی برای کل منطقه بویژه برای خود عربستان به شمار می آید.

این تحلیلگر مسائل خاورمیانه راهبردی ترین همکارو طرف معاهدات با جمهوری اسلامی ایران را عربستان دانست و گفت: هر چند مسائل عقیدتی از قبیل شیعه و سنی حجاب هایی را برای گسترش روابط ایران و عربستان ایجاد کرده است اما با ادامه روابط و مذاکرات رفع این حجاب ها کاملا میسر است.

وی سفر رئیس جمهور به عربستان سعودی را زمینه ساز آغاز حل اختلافات شیعه و سنی در منطقه بویژه عراق دانست و افزود: اختلافات شیعه و سنی با هم نشینی و مذاکرات بزرگان دو کشور ایران و عربستان کاملا قابل حل است.

پور احمدی، یکی از سیاستهای قدرتهای بزرگ در منطقه را ایجاد ترس و وحشت در کشورهای عربی نسبت به ایران هسته ای و قدرتمند توصیف کرد و اظهار داشت: ایران با مشترکات اسلامی، منطقه ای و اقتصادی فراوانی که با کشورهای عربی دارد هیچ گاه هسته ای شدنش ضرری را متوجه کشورهای عربی نمی کند.  

 

کد مطلب 456580

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