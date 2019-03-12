وزیر علوم به مقام شهدای گمنام دانشگاه گیلان ادای احترام کرد

به گزارش خبرنگار مهر، صبح سه شنبه منصور غلامی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری با حضور در دانشگاه گیلان به نثار شاخه گل و قرائت فاتحه به مقام شامخ شهدای گمنام در این دانشگاه ادای احترام کرد.

مصطفی سالاری استاندار گیلان، احمد رضی رئیس دانشگاه گیلان و جمع دیگری از مسئولان در مراسم حضور داشتند.

افتتاح طرح محوطه‌سازی دانشکده معماری و هنر و آغاز طرح کاشت ۱۰ هزار اصله درخت در محوطه دانشگاه گیلان، بازدید از نمایشگاه دستاوردهای دانشگاه گیلان، افتتاح ایستگاه بین‌المللی مطالعات اکوسیستم مناطق مرطوب، اتصال دانشگاه گیلان به شبکه علمی کشور، جلسه کارگروه آموزش، پژوهش و فناوری استان گیلان به ریاست استاندار گیلان، جلسه با مدیران دانشگاه گیلان و نیز نشست با نمایندگان تشکل‌های صنفی، سیاسی و علمی از برنامه‌های سفر ۲ روزه وزیر علوم، تحقیقات و فناوری به استان گیلان است.