الزام دوره مجازی آموزش پزشکی برای اعضای هیئت علمی جدید الاستخدام

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت بهداشت، دکتر باقر لاریجانی با اشاره به توانمندسازی اعضای هیئت علمی به عنوان اصول توسعه آموزش علوم پزشکی در کشور است، گفت: در حال حاضر ۱ هزار و ۳۶۰ عضو هیئت علمی در دوره کارشناسی ارشد مجازی آموزش پزشکی مشغول به تحصیل هستند و مصوب شده است که اعضای هیئت علمی جدید الاستخدام نیز در این دوره شرکت کنند.

دبیر شورای آموزش پزشکی و تخصصی با اشاره به برنامه معاونت آموزشی وزارت بهداشت برای توسعه زیرساخت‌های آموزش علوم پزشکی گفت: اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها یکی از ارکان اصلی آموزش علوم پزشکی کشور هستند و در قالب برنامه تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشکی برنامه‌هایی برای توسعه اعضای هیئت علمی در دست پیگیری است.

وی خاطرنشان کرد: حوزه آموزش یکی از زیربناهای توسعه نظام سلامت است و برای هر تحولی در سلامت کشور ابتدا باید آموزش علوم پزشکی متحول شود.

معاون آموزشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با اشاره به برنامه‌های این معاونت برای توانمندسازی اعضای هیئت علمی در آموزش افزود: با تأسیس دانشگاه علوم پزشکی مجازی بسترهای خوبی برای ارائه آموزش‌های الکترونیک در حوزه سلامت فراهم شد.

وی ادامه داد: دوره مجازی کارشناسی ارشد آموزش پزشکی برای اعضای هیئت علمی برگزار شده و در حال حاضر ۱ هزار و ۳۶۰ نفر از اعضای هیئت علمی در این دوره مشغول به تحصیل هستند.

لاریجانی گفت: نهادینه کردن اهمیت آموزش در بین اعضای هیئت علمی می‌تواند تحول چشمگیری در آموزش ایجاد کند و این دوره مجازی هم همین هدف را دنبال می‌کند.

وی اضافه کرد: در همین راستا در هیئت ممیزه مرکزی وزارت بهداشت مصوب شد که تمامی اعضای هیئت علمی جدید الاستخدام ملزم به طی دوره مجازی ۹۶ ساعته آموزش پزشکی هستند.

معاون آموزشی وزارت بهداشت گفت: در این دوره مفاهیم مختلف حوزه آموزش علوم پزشکی از جمله مفاهیم مرتبط با تحول و نوآوری در آموزش گنجانده شده است.

وی ادامه داد: آشنایی اعضای هیئت علمی با این مفاهیم در بدو ورود به نظام سلامت می‌تواند تأثیر زیادی در نقش آموزشی این همکاران در دانشگاه‌ها داشته باشد و بدون شک ارتقای آموزش، زمینه‌های ارتقا در تمامی ارکان حوزه سلامت را به همراه خواهد داشت.