افزایش ۸۰ درصدی مشارکت مردم کاشان در جشن نیکوکاری امسال

به گزارش خبرنگار مهر، امیرحسین شیخ استرکی شامگاه دوشنبه در جمع خبرنگاران ضمن اشاره به برگزاری جشن نیکوکاری در کاشان اظهار داشت: همکاران ما در سراسر شهرستان کاشان با ایجاد پایگاه‌های تعبیه شده نسبت به جمع‌آوری هدایا و کمک‌های مردمی نقدی و غیر نقدی اقدام کردند و مثل همیشه مردم مشارکت پرشوری در این زمینه از خود نشان دادند.

وی ضمن اشاره به میزان هدایای مردمی جمع‌آوری شده افزود: با مشارکت کم نظیر مردم کاشان در برگزاری باشکوه جشن نیکوکاری بیش از پنج میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال هدایا و کمک توسط مردن خیر و نوع دوست کاشانی جمع‌آوری شد که نشان دهنده حس نوع دوستی و همدردی مردم این خطه با نیازمندان و ایتام است.

رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره) کاشان با بیان اینکه این کمک‌ها در بین نیازمندان این شهرستان توزیع شد، ابراز داشت: همکاران ما در این نهاد با برپایی ۳۰ پایگاه در سطح شهرستان کاشان از جمله مصلی نماز جمعه بقیه الاعظم و ۱۶۸ مدرسه نسبت به جمع‌آوری هدایا و کمک‌های نقدی و غیرنقدی مردمی کاشان اقدام کردند.

وی از افزایش ۸۰ درصدی مشارکت مردم در این دوره از جشن نیکوکاری خبر داد و گفت: کمک‌های جمع‌آوری شده در سطح مدارس با نظارت آموزش و پرورش کاشان در اختیار مدیریت و اولیای مدارس در راستای توزیع در اختیار دانش آموزان بی بضاعت این شهرستان قرار گرفت که امیدواریم با این حرکت قدری از دغدغه‌های این قشر مستضعف جامعه کم شود.