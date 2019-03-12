۲۰ عمل جراحی رایگان ناهنجاری مادرزادی در ایلام انجام شد

کریم همتی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: مؤسسه محکم از کودکان با ناهنجاری مادرزادی در مناطق محروم که فاقد جراحی اطفال هستند، حمایت می‌کند.

وی افزود: این گروه که چند روزی است در استان ایلام مستقر هستند، تاکنون بیش از ۲۰ عمل در شهر ایلام انجام داده اند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایلام نیز اظهار داشت: تیم مؤسسه خیریه محکم از روز جمعه در این استان مستقر شدند و کار ویزیت و انجام عمل‌های جراحی را از روز شنبه شروع کردند.

همتی افزود: در حدود جمعاً یک هزار نفر توسط این مؤسسه ویزیت شدند و حدوداً ۵۰ عمل جراحی را ظرف این چند روز انجام می‌دهند.

وی عنوان کرد: این عمل‌های جراحی را اگر بخواهند به خارج از استان و مراکز دیگر مراجعه کنند، نزدیک به ۲۰ تا ۳۰ میلیون تومان برای هر بیماری هزینه دارد که توسط این تیم به صورت رایگان این جراحی‌ها انجام می‌شود.

وی گفت: این گروه از پزشکان تا ۲۴ اسفندماه با استقرار در بیمارستان امام خمینی (ره) شهر ایلام آماده خدمت به همشهریان ایلامی و به ویژه کودکان دارای ناهنجاری‌های مادرزادی هستند.