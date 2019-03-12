۲۰۱۸ مرگبارترین سال برای کودکان سوریه بود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العالم، صندوق کودکان ملل متحد (یونیسف) نهاد وابسته به سازمان ملل متحد اعلام کرد که در سال ۲۰۱۸ مرگ یک هزار و ۱۰۶ کودک را در سوریه ثبت کرده که بیشترین تعداد از زمان شروع درگیری‌ها در این کشور از سال ۲۰۱۱ است.



«هنریتا فوره» مدیر یونیسف در بیانیه ای گفت: کودکان در برخی مناطق سوریه در حال حاضر به همان اندازه‌ای در خطر هستند که در طول جنگ هشت ساله بودند.



فوره بیشترین علت کشته شدن کودکان را مهمات منفجر نشده دانست که در سال ۲۰۱۸ تعداد ۴۳۴ تن از آنها را به کام مرگ کشاند.



وی با بیان اینکه در سال ۲۰۱۸ همچنین ۲۶۲ حمله به مراکز آموزشی و بهداشتی انجام شده که آمار بالایی است، درباره درگیری‌ها در ادلب که در هفته‌های اخیر ۵۹ کودک در این منطقه کشته شده اند، ابراز نگرانی کرد.



مدیر یونیسف همچنین تاکید کرد که از آغاز سال ۲۰۱۹ میلادی تاکنون حدود ۶۰ کودک در تلاش برای رسیدن از باغوز به اردوگاه الهول در شمال شرق سوریه جان باخته اند.



فوره گفت: شرایط در حال وخیم‌تر شدن در اردوگاه الهول که محل اسکان بیش از ۶۵ هزار نفر است و حدود ۲۴۰ کودک بدون سرپرست در آن زندگی می‌کنند، در مرز هشدار است.



۱۲ میلیون نفر از ۲۴ میلیون جمعیت سوریه در جریان بحران هشت ساله در این کشور از خانه‌های خود به دیگر شهرهای سوریه و یا خارج از این کشور و کشورهای همسایه، اروپایی و آفریقایی آواره شدند.



بر اساس برخی آمارهای اکنون بیش از ۵ میلیون نفر از این افراد به خاطر برقراری ثبات و آرامش به خانه‌های خود بازگشته اند.